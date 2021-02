Te banki, które przyznawały, że zainteresowanie kredytami u nich spada, jako powody wskazywały najczęściej pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych, sytuację epidemiologiczną i związane z nią ograniczenia, ale też konkurencję. Ci, którzy chwalili się wzrostem, tłumaczyli go prognozami co do rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym – czyli spodziewanym wzrostem cen nieruchomości , zmianami w wydatkach konsumenckich i łagodzeniem kryteriów przyznawania kredytów.