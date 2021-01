Jak zadziałał efekt moratoriów na spłaty, widać na przykładzie indeksu jakości gotówkowych kredytów konsumpcyjnych. Indeks to procentowy udział kredytów, które wpadły do grupy należności przeterminowanych o 90 dni w konkretnym miesiącu, w portfelu kredytów obsługiwanych w danym miesiącu. W marcu, gdy wybuchła pandemia, indeks wzrósł do 4,3 proc. z 4 proc. miesiąc wcześniej. W czerwcu doszedł do 4,6 proc. Ale też wtedy banki udzieliły najwięcej moratoriów, co poprawiło statystyki. Już w lipcu udział należności opóźnionych w spłatach spadł do 4,3 proc., w sierpniu do 3,8 proc. Ponieważ banki udzielały moratoriów na 3–6 miesięcy, to ponowne pogorszenie portfela widać dopiero w danych za grudzień. Część klientów , która wraca do spłacania zobowiązań, robi to z opóźnieniem. Ale – co podkreśla BIK – niewielka część.