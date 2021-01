Hotelarze i restauratorzy są zgodni, jeśli chodzi o typowanie największych barier w ich działalności. To niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej. Można przyjąć, że pod tym pojęciem ukrywają się obawy firm o przedłużanie obowiązywania obostrzeń. Teoretycznie obecnie trwający lockdown miałby się skończyć 1 lutego, ale jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie wydłużony. Rząd zwleka z zakomunikowaniem ostatecznej decyzji, ale z wcześniej publikowanych informacji wynika, że na odmrożenie może liczyć handel, a jeśli działalność hoteli miałaby zostać przywrócona, to w ograniczonym zakresie. Aż 74,5 proc. firm działających w branży zakwaterowania stwierdza, że trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej to dla nich dziś największa bariera. W przypadku gastronomii wskazuje na nią 62,3 proc.

Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska, zwraca uwagę, że lockdown nie trwał przez pełny IV kw., a wzrostowi gospodarczemu sprzyjała – poza silnym eksportem napędzającym przemysł – charakterystyczna dla końcówki roku struktura konsumpcji. I bez pandemii przeważały w niej zakupy towarów, związane choćby z okresem przedświątecznym, rola wydatków na usługi była mniejsza. – Za to w I kw. zwykle rosną wydatki na usługi. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, być może ma to związek z feriami zimowymi. To prawdopodobne, bo więcej na usługi wydajemy też w III kw., czyli podczas wakacji – mówi ekonomista. Dlatego jego zdaniem przedłużanie lockdownu może mieć teraz większy wpływ na wyniki gospodarki, niż miało pod koniec roku. – Nie należy zatem wyciągać wniosku, że skoro w IV kw. było lepiej, niż się spodziewano, to tak samo będzie teraz. Istotna będzie konsumpcja, która pewnie wypadła słabiej niż zwykle, zważywszy na to, jak w tym roku wyglądały ferie – dodaje Piotr Bielski. Według niego o ile IV kw. wcale nie musiał być gorszy od III (licząc kwartał do kwartału PKB mógł nie spaść, choć do tej pory większość ekonomistów obstawiała inaczej), to początek tego roku może być słabszy. – Pytanie, co dalej, czy np. już w II kw. zobaczymy odbicie. Wszystko zależy od tego, czy będą utrzymywane restrykcje. Na razie większość ekspertów uważa, że do marca–kwietnia większość z nich powinna zostać zniesiona – mówi ekonomista.