Poniedziałkowe dane GUS to niejedyne pozytywne zaskoczenie w ostatnich dniach. Większa, niż oczekiwano, była m.in. produkcja budowlana (wzrosła w grudniu o 3,4 proc.) czy sprzedaż detaliczna, która co prawda rok do roku spadła o 0,8 proc., ale był to znacznie płytszy spadek od spodziewanego (ok. 2,5 proc.). Informacja z budownictwa może wskazywać, że zapaść w inwestycjach na koniec 2020 r. nie musi być tak głęboka, jak się to teraz wszystkim wydaje. Dane o sprzedaży pokazują potencjał, jaki ma konsumpcja prywatna. Co prawda teraz jest zduszona, bo część handlu nadal jest wyłączona), ale po odmrożeniu znów powinien zadziałać efekt odłożonego popytu. Ekonomiści mBanku tłumaczą dobry wynik sprzedaży w grudniu m.in. złagodzeniem restrykcji z końcem listopada i spodziewanym ich przywróceniem po świętach. Pomogła też dodatkowa niedziela handlowa.