"Na razie wszystko wskazuje na to, że dochody z podatku VAT w 2020 r. były wyższe niż w roku 2019, w przypadku podatku CIT były wyższe o ok. 0,5%. […] VAT będzie o ok. 2-2,5% wyższy r/r" - powiedział Kościński w rozmowie z radiową Jedynką. Powtórzył, że szacuje spadek PKB za 2020 rok na nawet poniżej 3%. Wcześniej w tym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że według ostatecznych danych w okresie 11 miesięcy 2020 r. dochody z podatku VAT wyniosły 168,24 mld zł, co stanowi 99% rocznego planu, a z podatku CIT - 37,73 mld zł (tj. 98% planu).