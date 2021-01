Jego zastrzeżenia budzi tryb, w jakim sąd rozstrzygnął sprawę. Stało się to na posiedzeniu niejawnym, bez wysłuchania stron. Taką możliwość dały przepisy związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. – Długo przygotowywaliśmy się do rozprawy i czekaliśmy na wyznaczenie jej terminu przez WSA. Zdumiewające, że WSA nie przeprowadził nawet rozprawy. Przy tak złożonych sprawach stanowi to normę. A wręcz kierował wcześniej zapytania, czy aby na pewno podtrzymujemy naszą skargę. Odbieramy to jako pozbawienie nas prawa do sądu i nakłanianie do rezygnacji z tego prawa. WSA miał obiektywną możliwość przeprowadzenia tej rozprawy – uważa szef rady PBS.