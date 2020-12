Program jest przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Objęte gwarancjami przez Skarb Państwa obligacje oprocentowane są na 1,4 proc. w skali roku, a ich termin wykupu przypada na grudzień 2027 r. Jak zaznaczył PFR, przy spełnieniu odpowiednich warunków Fundusz może skorzystać z tzw. Funding Advantage, co obniży oprocentowanie.

Według wiceprezes EBI Teresy Czerwińskiej, to pierwsza i jednocześnie bardzo ważna transakcja, którą Europejski Bank Inwestycyjny podpisuje z Polskim Funduszem Rozwoju. „Pozwala ona na wsparcie polskiej gospodarki w trudnych dla niej chwilach spowodowanych pandemią COVID-19. Cieszymy się, że nasza instytucja może ułatwić dostęp PFR do międzynarodowych rynków kapitałowych. Ta transakcja stanowi kolejny przykład owocnej współpracy między instytucjami krajowymi i europejskimi” - powiedziała Czerwińska.

„Udział EBI w finansowaniu Tarczy Finansowej dla MSP to nowy rozdział i zacieśnienie naszej współpracy instytucjonalnej. Liczymy, że w najbliższych latach uda się zorganizować wiele nowych wspólnych projektów inwestycyjnych” - oświadczył prezes PFR Paweł Borys.

Jak przypomniał wiceprezes Funduszu Bartłomiej Pawlak, to pierwsza emisja obligacji PFR skierowana do rynków zagranicznych. „Udział EBI we wsparciu programów PFR to również docenienie naszych wysiłków przez instytucję europejską oraz otwarcie drogi do przyszłej współpracy między obu instytucjami” - dodał.

Jak przypomniał PFR, do tej pory w ramach Tarczy Finansowej, Fundusz w maju i czerwcu sprzedał poprzez rynek obligacje o wartości nominalnej 62 mld zł, które były przeznaczone na sfinansowanie programu Tarczy. Według Funduszu, pomoc w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w ramach programu uzyskało prawie 347 tys. firm, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników.