Śląski po raz kolejny na czele

W poprzednich latach gala, na której ogłaszaliśmy wyniki konkursu, gromadziła najważniejsze postacie naszego świata finansów – nie tylko szefów banków komercyjnych, ale też przedstawicieli banku centralnego czy nadzoru. Tym razem odbyła się wirtualnie – rezultaty konkursu wczoraj przed południem zostały zaprezentowane na stronie Forsal.pl (film jest nadal dostępny).

Po raz piąty

Piątą z rzędu wygraną w naszym konkursie ING BSK wywalczył dzięki wysokim pozycjom w innych kategoriach niż np. przed rokiem. Wtedy okazał się najlepszy tylko w jednej kategorii – „stabilności”. Tym razem najwyższe miejsce na podium zawdzięcza przede wszystkim dobrym ocenom w kategoriach „jakościowych”, w których kapituła oceniała zgłoszone innowacje, a klienci – podejście poszczególnych instytucji. Bank zwyciężył również w rankingu efektywności.

– Dwa elementy, czyli stabilność i wzrost, są oczkiem w głowie mojego prowadzenia banku. Jestem głęboko zdziwiony, że tam nie wygraliśmy – mówił półżartem Brunon Bartkiewicz, prezes zwycięskiej instytucji.

Zapytaliśmy go, gdzie widzi przewagi swojego banku nad konkurentami. – To jasne zdefiniowanie, kto jest podstawowym nośnikiem generowania wartości dla instytucji takiej jak nasza. Stabilność, która generuje zdolność pracowników do koncentrowania się na rzeczach, które są najważniejsze. I poczucie, że wykonywana praca służy czemuś większemu niż tylko zarobienie pieniędzy: pensji dla pracownika czy zysku dla banku – wyliczał Bartkiewicz (rozmowa z prezesem ING BSK obok).

Wyzwaniem jest kryzys, który odbije się na wynikach 2020 r.

W tym roku na drugie miejsce awansował PKO BP, który przed rokiem w ogólnym rankingu był oczko niżej. Największy polski bank nie wygrał żadnej z kategorii, za to w większości z nich był w ścisłej czołówce. W porównaniu z ubiegłym rokiem jedną pozycję zyskał również Bank Millennium. Na jego sukcesie zaważyło zwycięstwo w kategorii „wzrost”, w czym pomogło ubiegłoroczne przejęcie Euro Banku.

Zakończona właśnie edycja rankingu opierała się w głównej mierze na wynikach finansowych banków za ubiegły rok. Czyli za okres bardzo dobry dla naszej gospodarki i nadal dobry dla sektora bankowego (choć jego przedstawiciele od dawna podkreślali coraz trudniejsze warunki funkcjonowania i fakt, że jest rosnąca grupa banków, które mają problemy – co również widać było w wynikach naszego rankingu). Wyzwaniem jest obecny kryzys, który znajdzie odbicie w wynikach za 2020 r. – te zaś będą podstawą do oceny banków w kolejnej edycji rankingu DGP i PwC.

– Zarządzanie jakąkolwiek strukturą, jakąkolwiek organizacją, zwłaszcza tak ważną jak bank, jest dzisiaj w rzeczywistości zarządzaniem niepewnością. Nie ma dziś nikogo, kto by mógł powiedzieć, co się stanie z gospodarką w perspektywie najbliższych tygodni, miesięcy czy lat – mówił w trakcie wirtualnej gali naszego konkursu Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP.

Jak oceniamy banki

W skład kapituły konkursu wchodzą:

Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny, Dziennik Gazeta Prawna – jako przewodniczący,

Jowita Michalska, prezes, Fundacja Digital University,

Janusz Jankowiak, główny ekonomista, Polska Rada Biznesu,

prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny, PwC,

Mariusz Śpiewak, partner w PwC, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego,

Łukasz Wilkowicz, redaktor, Dziennik Gazeta Prawna.

Tworząc ranking, wykorzystywaliśmy trzy źródła informacji. Po pierwsze: dane finansowe i biznesowe banków za 2019 i 2018 r. Audytowane sprawozdania były podstawą do oceny w trzech kategoriach „finansowych”: dynamiki, stabilności i efektywności. Po drugie: dodatkowe ankiety wypełniane przez banki. Chodziło przede wszystkim o zaprezentowanie członkom kapituły innowacji wprowadzonych w ostatnim czasie przez poszczególne instytucje. Trzecim źródłem informacji, które w tym roku wzbogaciło ranking po raz drugi, były ankiety prowadzone wśród klientów instytucji finansowych. Klienci oceniali swój bank pierwszego wyboru. W ramach badania w sumie zostało wykorzystanych 12 tys. ankiet.

W każdej z kategorii „finansowych” pod uwagę braliśmy co najmniej 10 wskaźników. W każdym za najlepszy wynik bank otrzymywał 100 pkt, za drugie miejsce – 90 pkt itd. Wskaźniki miały zróżnicowaną wagę w ramach każdej z kategorii, te zaś różniły się między sobą przy tworzeniu ogólnego rankingu:

tempo rozwoju: 15 proc.

struktura biznesu: 20 proc.

efektywność: 20 proc.

innowacyjność: 15 proc.

relacje z klientami: 15 proc.

15-proc. wagę miała również ocena kapituły, która wpływała na ogólny wynik, ale nie na rezultaty w poszczególnych kategoriach (bez oceny kapituły kolejność banków w czołówce byłaby taka sama)

.Ankiety z danymi od banków zbieraliśmy na przełomie kwietnia i maja. Pod koniec maja odbyło się – zdalnie – posiedzenie kapituły, które zatwierdziło wyniki rankingu (swoje wskazania co do oceny ogólnej oraz przykładów innowacji poszczególni członkowie kapituły przekazywali redakcji i PwC niezależnie od siebie). Ocenie poddane zostały następujące instytucje: Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Polska, mBank, PKO BP oraz Santander Bank Polska.

W poprzednich latach przyznawaliśmy osobną nagrodę dla najlepszego banku specjalistycznego. Kapituła zdecydowała, że w tym roku wyróżnienia w tej kategorii nie będzie. Powodem była zbyt mała liczba zgłoszeń ‒ otrzymaliśmy aplikacje tylko z PKO Banku Hipotecznego, mBanku Hipotecznego oraz Santander Consumer Banku.

Gwiazda bankowości

1. ING Bank Śląski - 80,8 pkt

2. PKO Bank Polski - 70,1 pkt

3. Bank Millennium - 65,9 pkt

4. mBank - 65,2 pkt

5. Santander Bank Polska - 60,0 pkt

ING, Millennium i Getin to wzory relacji z klientami

O najlepszych duża część posiadaczy kont mówi, że to instytucje, które nie marnują ich czasu.

Tegorocznym liderem, jeśli chodzi o jakość relacji z klientami, został ING Bank Śląski. Zamienił się miejscami z ubiegłorocznym zwycięzcą zestawienia – Millennium. Ponieważ byli w czołówce także przed rokiem, ich pozycja nie zaskakuje. O ich mocnej marce świadczą również duże przyrosty, jeśli chodzi o liczbę klientów.

Na trzecim miejscu znalazł się Getin Noble Bank, który w kategoriach opartych na danych finansowych nie miał szans na znalezienie się w czołówce. Najwyraźniej klienci doceniają wprowadzane tam zmiany w ich obsłudze. Tu wysoka pozycja również nie powinna być zaskoczeniem – przed rokiem GNB uplasował się w tej kategorii tuż za podium.

– Na bazie poprzednich edycji wiem, że banki bardzo dużą uwagę przywiązują do tej kategorii. Część z nich bardzo mocno bije się o to, by uzyskać jak najlepszą pozycję – mówił Mariusz Śpiewak, partner w PwC, przedstawiając założenia „jakościowych” kategorii w rankingu „Gwiazdy Bankowości”. Jedną z nich jest podsumowanie relacji z klientami.

– Tu bazujemy głównie na badaniu internetowym na próbie 12 tys. klientów. Metodyka została opracowana przez grupę roboczą z udziałem przedstawicieli 10 największych banków w Polsce – wyjaśniał Mariusz Śpiewak. Badanie służy do sprawdzenia, jak poszczególne banki wypadają w trzech „warstwach” kontaktów z klientami: jak klienci widzą aktywność instytucji finansowych, jaki wpływ mają na nich banki oraz jak wygląda generalna ocena relacji z bankiem.

Badanie zostało przeprowadzone w dwóch falach: pierwsza miała miejsce na przełomie grudnia i stycznia, druga – w kwietniu i maju. – Na podstawie ankiety mamy głos dużej liczby osób. Ona w sposób obiektywny oddaje percepcję banków wśród klientów – zaznaczył partner w PwC.

Wyraźną przewagę nad konkurentami ING miał już w pierwszym pytaniu, w którym ankietowani odpowiadali, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: „mam poczucie, że główny bank nie marnuje mojego czasu”. Podobnie było w pytaniu, w którym klienci mówili, jak postrzegają swój bank. ING BSK jako jedyny dostał pond 60 proc. odpowiedzi, że jest „dobrym dostawcą usług” i jako jedyny zbliżył się do 25 proc. stwierdzeń, że to „zaufany partner finansowy”.

Bank Millennium najczęściej był wskazywany jako ten, który uczciwie traktuje klientów. Wygrał też w ogólnym rankingu zadowolenia. Getin zebrał najwięcej pozytywnych odpowiedzi na pytanie, czy klienci mają poczucie, że są przez bank doceniani za to, że mają tam rachunek.

Gwiazda bankowości

1. NG Bank Śląski - 96,5 pkt

2. Bank Millennium - 77,1 pkt

3. Getin Noble Bank - 62,1 pkt

4. PKO Bank Polski - 56,1 pkt

5. Santander Bank Polska - 52,5 pkt

Wyrównana walka liderów innowacji

– Specyficzne czasy, jakie mamy obecnie, wymagają bardzo pieczołowitego podejścia do innowacji. Banki przysyłają coraz więcej projektów innowacyjnych. Są one coraz ciekawsze. W dzisiejszych czasach – szybkich, „zwinnych” – innowacyjność staje się naprawdę kluczowym elementem konkurencyjności organizacji, zwłaszcza tak ważnej jak bank – mówiła, wymieniając zwycięzców w tej kategorii, Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University.

ING Bank Śląski pochwalił się m.in. rozwiązaniem dotyczącym agregacji kont (pozwala na to unijna dyrektywa PSD2) czy platformą pozwalającą na usprawnianie przez klientów procesów wewnętrznych z wykorzystaniem robotyki. Choć ING BSK znalazł się w tej kategorii na pierwszym miejscu, to jego innowacje wcale nie zostały ocenione przez kapitułę najwyżej. Pod tym względem był na trzecim miejscu. Wysforował się do przodu dzięki wysokim odsetkom klientów indywidualnych, którzy korzystają tam z bankowości mobilnej i internetowej.

Kapituła minimalnie wyżej oceniła zgłoszenia mBanku i Alioru. Pierwszy zgłosił do konkursu rozwiązania dotyczące digitalizacji obsługi firm (jak wirtualny oddział) oraz pierwsze na naszym rynku ubezpieczenie na życie w bankowej aplikacji mobilnej. Drugi informował m.in. o wykorzystaniu technologii blockchain do sprawdzenia autentyczności dokumentów bankowych.

Gwiazda bankowości

1. ING Bank Śląski - 90,7 pkt

2. mBank - 85,5 pkt

3. Bank Millennium - 70,3 pkt

3. Alior Bank - 67,5 pkt

5. PKO Bank Polski - 62,2 pkt

ING nieznacznie przed Santanderem i PKO

Dochodowość i efektywność to kluczowe aspekty prowadzenia każdego rodzaju biznesu. W bankowości mają jednak szczególne znaczenie, zwłaszcza obecnie. Wypracowywane zyski są głównym źródłem pozwalającym na zwiększanie funduszy własnych. Te zaś stanowią zabezpieczenie na momenty, gdy zaczyna się mocno psuć jakość portfela kredytowego – czyli na takie trudne czasy, jak obecnie. Od wielkości funduszy własnych zależą też możliwości udzielania nowych kredytów, a więc wspierania przez banki gospodarki, ale też zwiększania skali własnego biznesu.

Znaczenie tej kategorii podkreśla fakt, że zebrane tu noty odpowiadają za jedną piątą punktacji w ogólnym zestawieniu (równie istotna jest tylko struktura biznesu, czyli stabilność).

W rywalizacji o miano najbardziej efektywnego banku nie było tak zdecydowanego lidera, jak w innych kategoriach. ING Bank Śląski wygrał tu o włos z Santander Bank Polska, ten zaś minimalnie wyprzedził PKO BP. O pozycji ING BSK zdecydowała wysoka stopa zwrotu z kapitału, a także niskie koszty ryzyka i zwrot na aktywach. Mocną stroną Santandera okazały się przychody w przeliczeniu na pracownika oraz w przeliczeniu na klienta. PKO BP osiągnął najlepszy wynik, jeśli chodzi o zwrot na aktywach, a pod względem rentowności kapitału był tu za liderem w tej kategorii.

ING BSK był w poprzedniej edycji naszego rankingu na trzecim miejscu w zestawieniu najbardziej efektywnych banków. Santander utrzymał swoją pozycję. PKO BP przed rokiem był tu poza podium.

Gwiazda bankowości

1. ING Bank Śląski - 73,0 pkt

2. Santander Bank Polska - 72,0 pkt

3. PKO Bank Polski - 71,0 pkt

4. Bank Pekao - 70,0 pkt

5. Bank Handlowy - 53,5 pkt

Millennium wygrał dzięki przejęciu Euro Banku, ale także rósł organicznie

W kategorii oceniającej wzrost na ogół zwyciężają banki, które w ostatnim czasie dokonały znaczącego przejęcia. Przed rokiem wygrał BNP Paribas, który kupił podstawową działalność austriackiego Raiffeisena. W ubiegłym roku przejęcie przeprowadził Bank Millennium, co wydatnie pomogło mu w zdobyciu pierwszego miejsca. Wyprzedziły mBank i PKO BP.

– PKO Bank Polski wyróżnił się tym, jak przyciągał klientów indywidualnych. Na drugim miejscu był mBank, który szczególne sukcesy odnosił, jeśli chodzi o klientów biznesowych. Liderem został Bank Millennium, który przeważał, zarówno jeśli chodzi o klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Trzeba pamiętać, że to wynik nie tylko rozwoju organicznego, ale i bardzo udanej fuzji, czyli przejęcia Euro Banku. Ale każdy rodzaj rozwoju jest wart uhonorowania. Fuzje są też bardzo trudnymi operacjami – uzasadniał Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

– Bank Millennium dokonał przejęcia, fuzji prawnej i pełnej integracji Euro Banku w czasie krótszym niż rok. Była to prawdopodobnie najszybsza i najpłynniejsza integracja w sektorze bankowym – podkreślił Joao Bras Jorge, prezes Millennium. Zaznaczył, że dla zwiększenia skali biznesu znaczenie miało nie tylko przejęcie, ale też rozwój organiczny, a także rozwój cyfrowy. Millennium przed rokiem nie miał na koncie żadnego przejęcia, mimo to zajął w kategorii „Gwiazda Wzrostu” drugie miejsce.

Od perspektyw konsolidacji sektora w dużej mierze bd zaleay wyniki w tej kategorii za rok.

Gwiazda bankowości

1. Bank Millennium - 78,5 pkt

2. mBank - 68,5 pkt

3. PKO Bank Polski - 64,5 pkt

4. ING Bank Śląski - 51,5 pkt

5. Santander Bank Polska - 51,0 pkt

Pekao najbardziej bezpieczny

– Nagradzamy banki za wyniki ubiegłego roku, ale dobrze wiemy, że tak naprawdę testem na stabilność wyników będzie to, co będzie się działo w tym roku – zastrzegał, anonsując wyniki w tej kategorii, Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Zwycięzcą został tu Bank Pekao, którego mocnymi stronami są odpowiedni udział kredytów i kapitałów w sumie bilansowej, a także współczynnik kapitałowy. Premiowane są tu banki, które działają w sposób efektywny i bezpieczny, czyli utrzymują te wskaźniki na poziomie, który gwarantuje stabilność, ale jednocześnie daje szanse na osiąganie wysokich stóp zwrotu.

– Nagroda potwierdza, że wszystkie starania, które miały i mają miejsce w Banku Pekao SA – o niski koszt ryzyka, o to, żeby nasz biznes był jak najbardziej bezpieczny z punktu widzenia inwestorów, przyszłości – one po prostu się udały – stwierdził Leszek Skiba, prezes Pekao.

Na kolejnych miejscach znalazły się ING Bank Śląski i PKO BP. Siłą pierwszego był m.in. wysoki udział wyniku prowizyjnego w przychodach (to istotne zwłaszcza w okresie niskich stóp procentowych) oraz niski udział kredytów zagrożonych.

Gwiazda bankowości

1. Bank Pekao - 81,5 pkt

2. ING Bank Śląski - 79,5 pkt

3. PKO Bank Polski - 78,5 pkt

4. mBank - 75,0 pkt

5. BNP Paribas Bank Polska - 72,0 pkt