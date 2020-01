Mamy zatem do czynienia z ogromną ekspansją tzw. technologii fintech. Potwierdza to m. in. najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o rozwoju systemu finansowego.

Czy wiecie, że na koniec czerwca 2019 r. było już ponad 600 tys. punktów płatności bezgotówkowych? A to oznacza, że od marca przybyło ich ponad 23 tys.

Co to jest fintech?

Posłuchaj podcastu!

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl