Na giełdzie metali Comex w N.Jorku miedź zwyżkuje o 0,04 proc. do 2,6860 USD za funt.

Inwestorzy oczekują wznowienia rozmów handlowych pomiędzy USA a Chinami. We wtorek mają rozpocząć się dwudniowe negocjacje, ale na razie nie wygląda to najlepiej - relacje amerykańsko-chińskie są mocno napięte, a ostatnie dni przyniosły mieszane sygnały płynące z obu stron i jednocześnie wskazały na brak chęci do osiągnięcia kompromisu.

"Napięcia w handlu USA-Chiny pozostaną kluczowym czynnikiem zmienności dla sektora towarowego w nadchodzących kwartałach" - przewidują analitycy Fitch Solutions w najnowszym raporcie.

"Jednym z głównych skutków wojny handlowej dla branży metali przemysłowych była i nadal będzie presja na spadek cen i podwyższona niepewność wśród inwestorów" - dodają.

W ub. tygodniu miedź na LME straciła 1,7 proc.