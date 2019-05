Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,46 proc. do 26 307,79 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,21 proc. do 2917,52 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,16 proc. do 8036,77 pkt.

W środę amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w przedziale 2,25-2,50 proc. W komunikacie podtrzymano założenie o "cierpliwości" przy podejmowaniu przyszłych decyzji ws. stóp procentowych. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

W komunikacie Fed podtrzymano, że "Komitet będzie cierpliwy" ws. decyzji dotyczących zmian stóp procentowych, w zależności "jakie przyszłe zmiany zakresu docelowego dla stopy funduszy federalnych mogą być odpowiednie, aby wesprzeć gospodarkę".

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Fedu prezes Jerome Powell powiedział, że „nie widzi powodów dla zmiany stóp procentowych w żadną ze stron”. Dodał, że „podejście do polityki monetarnej Fedu jest właściwe na obecną chwilę”.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w marcu wzrosły o 1,9 proc. mdm. Prognozowano 1,5 proc.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w marcu wzrosły o 2,6 proc. mdm wobec spadku w lutym o 1,1 proc. mdm, po korekcie z -1,6 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA pozostała bez zmian na poziomie 230 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 215 tys.

W piątek o 14.30 zostanie opublikowany raport z amerykańskiego rynku pracy.

Ze spółek Tesla wzrosła 2 proc. - CEO spółki Elon Musk poinformował, że firma zamierza zaoferować 2,72 mln akcji oraz obligacji. Firma chce uzbierać w ten sposób 2 mld dolarów.

Firma odzieżowa Under Armour zwyżkowała 4 proc., bowiem podała w raporcie kwartalnym, że zysk na akcje wyniósł 5 centów wobec braku zysku na akcję, oczekiwanego w konsensusie.

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe MetLife zyskało 4,5 proc. po tym, jak podano w raporcie kwartalnym, że zysk na akcję wyniósł 1,48 USD vs konsensus 1,27 USD.

Notowania Kellogg spadły o 4 proc. - przychody spółki w pierwszym kwartale były gorsze od oczekiwań.

W dół o 8 proc. spadły akcje producenta sprzętu medycznego Abiomed, bowiem przychody spółki były gorsze od oczekiwań.