Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 56,01 USD, po zwyżce ceny o 0,92 proc.

Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 64,64 USD za baryłkę, po spadku ceny o 0,20 proc.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał w najnowszym raporcie, że zapasy ropy w USA spadły niespodziewanie w ub. tygodniu o 4,2 mln baryłek, podczas gdy analitycy spodziewali się ich wzrostu o 3 mln baryłek.

Zapasy benzyny spadły zaś w USA o 3,8 mln baryłek - podał API. Nieznacznie wzrosły jedynie zapasy paliw destylowanych - o 400 tys. baryłek.

Rosja z kolei tnie dostawy swojej ropy na globalne rynki paliw. Minister energii Aleksander Novak poinformował, że produkcja surowca jest niższa o 140-150 tys. baryłek dziennie niż wynosiła w grudniu 2018 r.

W wywiadzie dla Gazeta.Ru Novak poinformował, że do końca marca lub na początku kwietnia Rosja osiągnie planowane cięcie dostaw ropy na poziomie 228 tys. baryłek dziennie, zgodnie z umową zawartą w grudniu 2018 r. przez kraje koalicji OPEC+.

"Myślę, że rynek bardziej koncentruje się na sprawach podaży i zapasów ropy, niż na ostatnich komentarzach amerykańskiego prezydenta" - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. rynków towarowych w ANZ Banking Group Ltd., odnosząc się do ostatnich tweetów Donalda Trumpa skierowanych do producentów ropy z OPEC.

Prezydent USA Donald Trump ocenił w poniedziałek, że ceny ropy naftowej na świecie są zbyt wysokie, i wezwał państwa OPEC do podjęcia kroków na rzecz ich obniżenia.

"Ceny ropy robią się zbyt wysokie. OPEC, uspokójcie je, proszę. Świat nie zniesie podwyżki cen - ostrożnie!" - napisał na Twitterze prezydent USA.

"Również komentarze ministra energii Rosji zmniejszyły obawy rynków, że Rosja może nie wywiązywać się z ustaleń dotyczących zmniejszania produkcji" - dodaje.

Podczas poprzedniej sesji ropa w USA niewiele się zmieniła na zamknięciu wobec poniedziałku i kosztowała 55,50 USD za baryłkę.

Od początku 2019 r. ropa w USA zdrożała o 23 proc.