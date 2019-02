Wskaźnik Stoxx 600 rośnie o 0,2 proc., powiększając 3-dniową zwyżkę do 1,6 proc. Wzrostom przewodzą spółki cykliczne, uzależnione od wahań koniunktury gospodarczej, w tym motoryzacyjne i chemiczne.

Akcje ABN Amro tanieją o 4,9 proc. Spółka zanotowała rozczarowujące wyniki w IV kw. - jej zysk netto wyniósł 316 mln euro, podczas gdy analitycy prognozowali 439 mln euro.

Heineken NV zyskuje 4,6 proc., a Akzo Nobel NV drożeje o 3,4 proc. - w obu przypadkach po lepszych od prognoz wynikach kwartalnych.

Na europejskich parkietach pozytywne nastroje po równie dobrej środowej sesji w Azji, gdzie zyskała większość tamtejszych giełd, a Nikkei 225 zakończył handel zwyżką o 1,3 proc.

Nadzieje na rynkach wzrosły po tym, gdy prezydent USA Donald Trump zasygnalizował, że jest otwarty na przedłużenie rozejmu w wojnie handlowej USA-Chiny poza 1 marca.

Z kolei na amerykańskim "podwórku" są oznaki, że Donald Trump zaakceptuje proponowaną legislację dotyczącą utrzymania działania amerykańskich agencji federalnych i uniknięcia kolejnego "shutdownu". Prezydent zastanawia się jednak nad innymi sposobami pozyskania większych środków na budowę muru na granicy USA z Meksykiem.

"Rynki kapitałowe wydają się stosować maksymę: nie widzą nic złego, nie słyszą nic złego i nie mówią nic złego, więc mamy na giełdach odbicie, które miało miejsce już na początku tego roku" - mówi Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

"Jest optymizm, że dostaniemy jakiś +cukierek+ jeśli chodzi o amerykańską ugodę z Chinami w sprawie handlu" - dodaje.

W Europie inwestorzy nie zapominają tymczasem o Brexicie. Szef Banku Anglii Mark Carney powiedział we wtorek, że Brexit bez umowy z UE spowoduje w krótkim okresie spadek dochodów w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania powinna opuścić Wspólnotę 29 marca. Do tej pory brytyjski parlament nie zaaprobował umowy o Brexicie, którą rząd wynegocjował z UE

W Hiszpanii z kolei premiera Pedro Sancheza czeka chyba porażka w parlamencie w sprawie budżetu, co może zmusić go do szybkiego przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

W środę inwestorzy poznają m.in. dane o CPI W.Brytanii i USA oraz o produkcji przemysłu w strefie euro.

Wystąpią tego dnia bankierzy z Fed: Mester (14.50), Bostic (14.50) i Harker (18.00).

Indeksy w Europie - godz. 09.40