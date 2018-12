Ostatni miesiąc roku wskazało 62 proc. badanych, gdyż tylu osobom zdarza się mieć wówczas problemy z uregulowaniem zobowiązań m.in. bieżących rachunków, czynszu czy też rat kredytów i pożyczek.

Wielu z ankietowanych wychodzi na prostą co najmniej do lutego, a nawet do marca. O problemach finansowych w styczniu mówi jeszcze 33 proc. ankietowanych. Trzecim w zestawieniu najbardziej kłopotliwych miesięcy jest wrzesień, na który wskazało 15 proc. respondentów. Częściej wymieniały go osoby posiadające dzieci, które muszą wyposażyć swoje pociechy na nowy rok szkolny.

Z badania wynika ponadto, że najmniej problemów finansowych, bo odpowiednio 2 proc. i 4 proc., badani odczuwają w maju i czerwcu.

Jeśli chodzi o województwa, organizacja świąt Bożego Narodzenia oraz grudniowe zakupy stanowią największe wyzwanie finansowe dla mieszkańców świętokrzyskiego - aż 81 proc. ankietowanych z tego regionu uważa, że to najtrudniejszy miesiąc w roku. Powyżej średniej dla kraju, wytypowali też grudzień mieszkańcy woj. łódzkiego - 69 proc. Najlepiej radzą sobie z zamknięciem roku na Lubelszczyźnie, gdzie 46 proc. badanych wymieniło grudzień jako ciężki okres dla budżetu domowego.

"Dane BIG InfoMonitor potwierdzają, że w grudniu ciężko jest zapanować nad finansami i w efekcie w lutym i marcu trafia do rejestru zazwyczaj więcej dłużników niż wynoszą średnie miesięczne statystyki" – mówił, cytowany w komunikacie, prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.