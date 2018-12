Komisja zaleciła, by bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu, który ma składać się w co najmniej 75 proc. z kapitału kategorii Tier 1, oraz w co najmniej 56 proc. z kapitału podstawowego Tier 1.

Bank podał, że wymóg połączonego bufora obowiązujący aktualnie grupę GNB na poziomie współczynnika kapitałowego (TCR) to 14,17 proc.