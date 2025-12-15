"GUS zrewidował listopadową inflację CPI z 2,4% r/r do 2,5% r/r. Ceny towarów wzrosły w ubiegłym miesiąc o 1,4% r/r, a usług o 5,3% r/r, wobec odpowiednio 1,7% r/r i 5,6% r/r w październiku. Do spadku rocznego wskaźnika inflacji o 0,3 pkt. proc. względem października (z 2,8% r/r) przyczyniło się wyhamowanie tempa wzrostu cen żywności, ale również znaczący spadek inflacji bazowej (CPI z wyłączeniem cen żywności i energii), która według naszych szacunków obniżyła się do 2,7% r/r z 3,0% r/r w październiku" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

W przypadku cen żywności zwraca uwagę spadek cen mięsa (-1% m/m), przede wszystkim najpopularniejszego wśród konsumentów mięsa drobiowego (-4,1% m/m), a także owoców (-0,2% m/m), dodali ekonomiści.

"Ważną informacją dla RPP jest także szeroko zakrojony spadek inflacji bazowej, który dotyczy zarówno towarów jak i usług. Inflacja cen usług przez długi czas była utrzymywała się na wysokim poziomie, ale wreszcie zaczęła spadać. W listopadzie odnotowano spadek cen turystyki zorganizowanej, zarówno w kraju (-1,6% m/m) jak i za granicą (-3,4% m/m). Wciąż widoczne są efekty dezinflacyjne w cenach towarów podlegających wymianie międzynarodowej. To może wynikać z rosnącej presji ze strony Chin, zarówno przez napływ tanich towarów z tego kraju jak i presji konkurencyjnej na krajowych producentów. Warte odnotowania spadki cen miały miejsce w przypadku mebli, art. dekoracyjnych i sprzętu oświetleniowego (-2,8% m/m), urządzeń AGD (-1,1% m/m), sprzętu RTV (-1,2% m/m) oraz aut (-0,6% m/m)" - czytamy dalej.

Wg ING BSK perspektywy inflacyjne rysują się korzystnie.

"Maleje presja ze strony płac na ceny usług. Amerykański protekcjonizm zwiększa napływ tanich towarów z Chin do Europy i Polski. Wygasa szok energetyczny, a słaby dolar i stabilne ceny surowców energetycznych stabilizują ceny paliw. Spodziewamy się, że po krótkiej przerwie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) wróci do obniżek stóp procentowych na przełomie I kw. 2026 i II kw. 2026. W naszej ocenie Rada nie docenia skali dezinflacji w najbliższych kwartałach i spodziewamy się, że wciąż jest przestrzeń na dostosowanie polityki pieniężnej do niższej dynamiki cen. Prognozujemy, że docelowo stopa referencyjna może zostać obniżona w okolice 3,25%" - zakończono w komentarzu.

