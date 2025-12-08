Spłata rodzinna: wsparcie finansowe dla powiększającej się rodziny w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego

Spłata Rodzinna to innowacyjny mechanizm wsparcia finansowego, mający na celu odciążenie gospodarstw domowych w kluczowym momencie – gdy w trakcie spłaty zaciągniętego rodzinnego kredytu mieszkaniowego (lub kredytu mieszkaniowego objętego gwarancją BGK) rodzina powiększa się o kolejne dziecko.

Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przekazywane bezpośrednio na rzecz kredytodawcy, które służy spłacie części kapitału zaciągniętego przez kredytobiorcę. Środki te są więc wykorzystywane na faktyczne obniżenie zadłużenia, a nie są wypłacane rodzinie do swobodnego wydatkowania.

Kiedy i ile wynosi wsparcie?

Spłata rodzinna jest przyznawana automatycznie, każdorazowo, gdy w okresie spłaty kredytu nastąpi powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Wysokość wsparcia jest uzależniona od kolejności urodzonego dziecka:

Kolejność urodzenia w trakcie spłaty Wysokość jednorazowej spłaty kapitału Drugie dziecko 20 000 zł Trzecie albo kolejne dziecko 60 000 zł

Przykład Wyobraźmy sobie rodzinę, która zaciągnęła rodzinny kredyt mieszkaniowy na okres 15 lat:



5. rok spłaty: w rodzinie rodzi się drugie dziecko. Rodzina otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 20 000 zł, które natychmiast jest przeznaczane na spłatę kapitału kredytu, realnie obniżając zadłużenie i skracając okres spłaty (lub zmniejszając raty).



10. rok spłaty: w rodzinie rodzi się trzecie dziecko. Gospodarstwo domowe ponownie otrzymuje świadczenie, tym razem w wysokości 60 000 zł, które również trafia na konto spłaty kapitału.

Dzięki temu wsparciu, rodzina, która powiększyła się o dwoje dzieci, otrzymała łącznie 80 000 zł pomocy na spłatę zobowiązania zaciągniętego, np. na budowę domu jednorodzinnego.

Przykład Jesteśmy rodziną z dwójką dzieci, a trzeciego potomka właśnie się spodziewamy. Budujemy dom, ale obecnie mieszkamy w niewielkim, 45-metrowym mieszkaniu i zaczyna nam brakować środków na dokończenie inwestycji. Czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o wsparcie w ramach programu? Tak - o ile spełnione są pozostałe wymogi określone w ustawie. Co do zasady program przewiduje, że członkowie gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami mieszkania ani domu. Jednak dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci obowiązuje wyjątek. W ich przypadku dopuszczalne jest posiadanie jednego mieszkania lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem że jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m². Jeśli w trakcie spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego (np. zaciągniętego na budowę domu) na świat przyjdzie trzecie dziecko, przysługuje jednorazowa spłata części zobowiązania — tzw. spłata rodzinna — w wysokości 60 tys. zł.

Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy

Przypomnijmy, program jest przeznaczony dla osób, które stać na regularną spłatę rat mieszkaniowych, lecz brakuje im środków na pokrycie wymaganego wkładu własnego. Wbrew pozorom, procedura uzyskania rodzinnego kredytu mieszkaniowego jest maksymalnie zbliżona do standardowego kredytu hipotecznego udzielanego z wkładem własnym. W praktyce jest to niemal identyczny proces weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczeń. Kluczowa i jedyna różnica sprowadza się do formalności: kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów programu (m.in. warunków mieszkaniowych).

Niezbędne warunki: zasada "jedno mieszkanie" i wyjątki dla dużych rodzin

Aby skorzystać z programu, konieczne jest spełnienie restrykcyjnych warunków dotyczących aktualnego statusu mieszkaniowego:

Główna zasada mieszkaniowa: kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania.

Wyjątki dla rodzin wielodzietnych: zasada "jednego mieszkania" jest łagodzona proporcjonalnie do wielkości rodziny, wspierając rodziny w rozwoju:

Liczba dzieci w gospodarstwie Dopuszczalny metraż innego posiadanego mieszkania Dwoje dzieci Nie większe niż 50 m² Troje dzieci Nie większe niż 75 m² Czworo dzieci Nie większe niż 90 m² Pięcioro i więcej dzieci Brak limitu metrażowego

Wniosek o przyznanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego, wraz z wymaganymi oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków ustawy, należy złożyć w banku uczestniczącym w programie, który podpisał odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 proc. (Dz.U. z 2023 r. poz. 859 i 1114)