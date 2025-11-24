Jak wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju, operatora PPK, w ciągu ostatnich miesięcy liczba uczestników PPK w Polsce dynamicznie wzrosła. Partycypacja w programie sięgnęła już ponad 55 proc., a w dużych firmach przekracza nawet 80 proc. Szczególną popularnością rozwiązanie to cieszy się w sektorze prywatnym, gdzie uczestniczy w nim ponad 64 proc. zatrudnionych.

Dla porównania, na początku, kiedy powstał program, czyli od roku 2019, partycypacja wynosiła zaledwie 39 proc. Co ważne, pracownicy firm zatrudniających powyżej 250 osób, byli z automatu zapisani do programu i musieli podjąć aktywne kroki, jeśli chcieli się wypisać. Mimo to zdecydowana większość na to się zdecydowała.

PPK - coraz więcej uczestników i wyższe wpłaty

Teraz jest zupełnie inaczej. Liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych rosła i osiągnęła historyczne wartości w 2025 roku. Na koniec października 2025 liczba uczestników przekroczyła 4,04 mln, przy czym tylko w ostatnim miesiącu do programu dołączyło blisko 40 tys. nowych osób. Wskaźnik partycypacji wzrósł do rekordowych 55,89 proc. na koniec października, a liczba aktywnych rachunków PPK zbliżyła się do 5 mln. Tylko w trzecim kwartale 2025 roku przybyło ponad 95 tys. nowych uczestników, a w całym 2025 roku liczba uczestników wzrosła o około 250 tys. względem końca 2024 roku.

Liczba aktywnych rachunków zbliża się do 5 milionów (4,97 mln). Większość środków (52,3 proc.) pochodzi od uczestników, ale niemal połowa kapitału to dopłaty pracodawców (39,8 proc.) i państwa (7,9 proc.).

Rośnie zarówno liczba uczestników, jak i wartość zgromadzonych aktywów, które w połowie listopada 2025 przekroczyły już 42,6 mld zł. To wzrost o 48,3 proc. w skali roku.

Powody? Z pewnością jednym z nich jest coraz większa świadomość czekającej Polaków niskiej emerytury z ZUS. Obecnie stopa zastąpienia to ok. 54 proc. - czyli taką część swojego ostatniego wynagrodzenia dostają emeryci z ZUS. Dla dzisiejszych 30-40-latków będzie to już tylko 18 do 30 proc.! Dlatego dodatkowe odkładanie pieniędzy na starość stało się nieodzowne.

Poza tym najpopularniejszy wśród Polaków sposób oszczędzania, czyli trzymanie pieniędzy na lokacie, stał się nieopłacalny. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że we wrześniu 2025 roku średnie oprocentowanie lokaty trwającej dłużej niż rok wynosiło 2,8 proc., czyli... mniej niż wówczas inflacja (2,9 proc. w skali roku).

Co więcej, lokaty są objęte 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych, czyli podatkiem Belki, a zyski z PPK są zwolnione z podatku (przy zachowaniu przewidzianych zasad programu).

Dodatkowe odkładanie na emeryturę? Jak działa PPK?

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę, w którym oszczędności buduje się wspólnie z pracodawcą i państwem. Pracownik przekazuje co miesiąc przynajmniej 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto, pracodawca dokłada minimum 1,5 proc., a państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną i coroczne dopłaty. Uczestnictwo jest domyślne – aktywną rezygnację musi zgłosić pracownik.

Dzięki połączeniu wpłat pracownika, pracodawcy i dopłat państwowych uczestnicy PPK wypracowali już wymierne korzyści. Oszczędzający mogą pochwalić się stopą zwrotu nawet do 198 proc., co przekłada się na realny wzrost zgromadzonych środków - w praktyce na rachunki uczestników trafiło nawet 16 tysięcy złotych więcej niż sami wpłacili.

PPK jako benefit pracowniczy

Na dodatek coraz więcej firm decyduje się oferować pracownikom wyższe wpłaty niż obligatoryjne minimum, traktując PPK jako nowoczesny benefit pracowniczy. Wartość dodatkowych wpłat od pracodawców wyniosła już prawie pół miliarda złotych.

Kalkulator emerytalny: ile można zarobić na PPK i ile dają wyższe wpłaty od pracodawcy

Przy założeniu, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają dzisiaj 40 lat, pracują nieprzerwanie do osiągnięcia wieku emerytalnego - mężczyzna do 65 lat, kobieta do 60 lat - i zarabiają przeciętną teraz pensję brutto 8771,70 zł miesięcznie, wyliczenia są następujące (przy podstawowych stawkach wpłat):

Osoba Okres oszczędzania Suma wpłat własnych i pracodawcy Dodatek państwowy (powitalny + roczny) Szacunkowa wartość oszczędności po okresie (w dzisiejszych złotych) Mężczyzna 25 lat ok. 94 230 zł 6 250 zł około 185 000 zł Kobieta 20 lat ok. 75 380 zł 5 250 zł około 135 000 zł

Źródło: mojeppk.pl

Założenia:

Wynagrodzenie brutto: 8771,70 zł

Wpłata pracownika: 2 proc. wynagrodzenia → 175,43 zł/mies.

Wpłata pracodawcy: 1,5 proc. wynagrodzenia → 131,58 zł/mies.

Dopłata roczna państwa: 240 zł

Dopłata powitalna państwa: 250 zł (jednorazowa)

Mężczyzna oszczędza przez 25 lat (do 65 lat)

Kobieta oszczędza przez 20 lat (do 60 lat)

Realna stopa zwrotu z inwestycji: 3,5 proc. rocznie

Średni koszt zarządzania funduszem: 0,5 proc.

Przy tych samych założeniach, ale z dodatkową dobrowolną wpłatą pracodawcy 2,5 proc. (oprócz podstawowej 1,5 proc.), czyli łącznie 4 proc. wynagrodzenia, obliczenia dla oszczędności w PPK wyglądają następująco:

Osoba Okres oszczędzania Suma wpłat własnych i pracodawcy Dodatek państwowy (powitalny + roczny) Szacunkowa wartość oszczędności po okresie (w dzisiejszych złotych) Mężczyzna 25 lat ok. 142 000 zł 6 250 zł około 280 000 zł Kobieta 20 lat ok. 113 500 zł 5 250 zł około 210 000 zł

Źródło: mojeppk.pl

Założenia:

Wynagrodzenie brutto: 8771,70 zł

Wpłata pracownika: 2 proc. wynagrodzenia → 175,43 zł/mies.

Wpłata pracodawcy: podstawowa 1,5 proc. + dobrowolna 2,5 proc. = 4 proc. → 350,87 zł/mies.

Dopłata roczna państwa: 240 zł

Dopłata powitalna państwa: 250 zł (jednorazowa)

Mężczyzna oszczędza przez 25 lat (do 65 lat)

Kobieta oszczędza przez 20 lat (do 60 lat)

Realna stopa zwrotu z inwestycji: 3,5 proc. rocznie

Średni koszt zarządzania funduszem: 0,5 proc.

Jak widać, dodatkowa składka pracodawcy znacząco podnosi zgromadzony kapitał z PPK, co prawie dwukrotnie zwiększa końcową wartość oszczędności w porównaniu do wersji z minimalną składką pracodawcy.

Co się dzieje z oszczędnościami w PPK po przejściu na emeryturę?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego uczestnik ma możliwość wypłaty 25 proc. środków jednorazowo, a pozostałe 75 proc. rozkłada na minimum 120 miesięcznych rat. Gromadzone środki są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu.