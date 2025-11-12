rozwiń

Dla kogo niższe opłaty za śmieci w 2025?

Zniżki na opłaty za śmieci dla seniorów nie są uregulowane centralnie – to gminy samodzielnie decydują o ich wprowadzeniu i wysokości. Co to oznacza w praktyce? Ulgi mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Często wprowadzane są z myślą o:

  • osobach powyżej 65. roku życia,
  • samotnych seniorach,
  • seniorach o niskich dochodach.

W wielu przypadkach zniżka przysługuje tylko osobom mieszkającym samotnie, jednak są też gminy, które wspierają również małżeństwa seniorów lub osoby starsze zamieszkujące z rodziną.

Zniżki w opłatach za śmieci w praktyce

  • Warszawa - program Warszawska Pomoc Osłonowa oferuje zasiłek celowy pokrywający 50% miesięcznych kosztów opłat za śmieci dla osób samotnych, w tym seniorów powyżej 65. roku życia, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.
  • Gdynia - właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika, mogą skorzystać z ulgi w wysokości 10 zł miesięcznie. Dodatkowo, zwolnienia obejmują gospodarstwa domowe zamieszkane przez osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.
  • Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław - posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 20% zniżkę na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.
  • Gmina Kolbudy woj. pomorskie- od 1 stycznia 2025 roku mieszkańcy powyżej 65. roku życia mogą skorzystać z programu Kolbudy dla Seniora, który zwalnia ich z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Warunkiem jest posiadanie Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy.

Jak ubiegać się o ulgę w opłatach za śmieci w 2025 roku?

Aby skorzystać z ulgi, zazwyczaj trzeba:

  • Złożyć wniosek – dostępny w urzędzie miasta/gminy lub na stronie internetowej urzędu.
  • Dołączyć wymagane dokumenty – np. oświadczenie o samotnym zamieszkiwaniu, dokument tożsamości, czasem zaświadczenie o dochodach.
  • Czekać na decyzję urzędu – w większości przypadków zniżka naliczana jest od miesiąca złożenia wniosku.

Czy seniorzy mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za śmieci?

Tak, w niektórych gminach istnieje możliwość pełnego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka ulga najczęściej dotyczy:

  • seniorów samotnie gospodarujących, powyżej określonego wieku, np. 70+,
  • osób z niskimi dochodami, np. posiadających decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • osób objętych pomocą społeczną (np. świadczeniami z OPS).

Niższe opłaty za śmieci dla seniorów - trzeba złożyć wniosek

Trzeba pamiętać, że ulgi nie są przyznawane automatycznie. Nawet jeśli senior spełnia warunki, musi samodzielnie zgłosić się po zniżkę – w przeciwnym razie będzie płacić pełną stawkę z śmieci.

Jak sprawdzić czy gmina oferuje ulgę na opłaty za śmieci?

Nie wszystkie gminy wprowadziły zniżki dla seniorów. Dlatego najlepiej:

  • sprawdzić stronę internetową swojej gminy (dział: gospodarka odpadami),
  • zadzwonić lub udać się do urzędu gminy/miasta,
  • zapytać o aktualne ulgi i warunki ich przyznania.

Zwolnienie przysługuje na wniosek i często trzeba do niego dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową lub socjalną.