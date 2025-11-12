Dla kogo niższe opłaty za śmieci w 2025?

Zniżki na opłaty za śmieci dla seniorów nie są uregulowane centralnie – to gminy samodzielnie decydują o ich wprowadzeniu i wysokości. Co to oznacza w praktyce? Ulgi mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Często wprowadzane są z myślą o:

osobach powyżej 65. roku życia,

samotnych seniorach,

seniorach o niskich dochodach.

W wielu przypadkach zniżka przysługuje tylko osobom mieszkającym samotnie, jednak są też gminy, które wspierają również małżeństwa seniorów lub osoby starsze zamieszkujące z rodziną.

Zniżki w opłatach za śmieci w praktyce

Warszawa - program Warszawska Pomoc Osłonowa oferuje zasiłek celowy pokrywający 50% miesięcznych kosztów opłat za śmieci dla osób samotnych , w tym seniorów powyżej 65. roku życia, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.

- program oferuje zasiłek celowy pokrywający , w tym seniorów powyżej 65. roku życia, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie. Gdynia - właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika, mogą skorzystać z ulgi w wysokości 10 zł miesięcznie . Dodatkowo, zwolnienia obejmują gospodarstwa domowe zamieszkane przez osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.

- właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika, mogą skorzystać z ulgi w wysokości . Dodatkowo, zwolnienia obejmują gospodarstwa domowe zamieszkane przez osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej. Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław - posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 20% zniżkę na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

- mogą liczyć na na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. Gmina Kolbudy woj. pomorskie- od 1 stycznia 2025 roku mieszkańcy powyżej 65. roku życia mogą skorzystać z programu Kolbudy dla Seniora, który zwalnia ich z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Warunkiem jest posiadanie Karty Mieszkańca Gminy Kolbudy.

Jak ubiegać się o ulgę w opłatach za śmieci w 2025 roku?

Aby skorzystać z ulgi, zazwyczaj trzeba:

Złożyć wniosek – dostępny w urzędzie miasta/gminy lub na stronie internetowej urzędu.

– dostępny w urzędzie miasta/gminy lub na stronie internetowej urzędu. Dołączyć wymagane dokumenty – np. oświadczenie o samotnym zamieszkiwaniu, dokument tożsamości, czasem zaświadczenie o dochodach.

– np. oświadczenie o samotnym zamieszkiwaniu, dokument tożsamości, czasem zaświadczenie o dochodach. Czekać na decyzję urzędu – w większości przypadków zniżka naliczana jest od miesiąca złożenia wniosku.

Czy seniorzy mogą być całkowicie zwolnieni z opłat za śmieci?

Tak, w niektórych gminach istnieje możliwość pełnego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka ulga najczęściej dotyczy:

seniorów samotnie gospodarujących, powyżej określonego wieku, np. 70+,

osób z niskimi dochodami, np. posiadających decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

osób objętych pomocą społeczną (np. świadczeniami z OPS).

Niższe opłaty za śmieci dla seniorów - trzeba złożyć wniosek

Trzeba pamiętać, że ulgi nie są przyznawane automatycznie. Nawet jeśli senior spełnia warunki, musi samodzielnie zgłosić się po zniżkę – w przeciwnym razie będzie płacić pełną stawkę z śmieci.

Jak sprawdzić czy gmina oferuje ulgę na opłaty za śmieci?

Nie wszystkie gminy wprowadziły zniżki dla seniorów. Dlatego najlepiej:

sprawdzić stronę internetową swojej gminy (dział: gospodarka odpadami),

swojej gminy (dział: gospodarka odpadami), zadzwonić lub udać się do urzędu gminy /miasta,

lub udać się /miasta, zapytać o aktualne ulgi i warunki ich przyznania.

Zwolnienie przysługuje na wniosek i często trzeba do niego dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową lub socjalną.