W środę w Senacie omawiana była ustawa o rynku kryptowalut. W trakcie debaty przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina (Koalicja Obywatelska) zgłosił dwie poprawki do projektu.

Zmiany w odpowiedzialności karnej za oszustwa kryptowalutowe

Jedna dotyczy przywrócenia pierwotnego brzmienia przepisów, dotyczących odpowiedzialności karnej. Po zmianach w Sejmie zakres odpowiedzialności karnej za oszustwa na rynku kryptowalut został określony na od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Ale to okazało się niezgodne z kodeksem karnym, toteż proponuję przywrócenie zapisu, że kara może wynosić od 1 miesiąca do 5 lat – powiedział senator.

Doprecyzowanie zasad działalności instytucji krypto

Dodał, że druga poprawka ma na celu doprecyzowanie przepisów, aby działalność instytucji wymieniających w ramach transakcji płatniczych przeliczenia walut lub wydawania pieniądza elektronicznego nie była traktowana jak działalność kantorowa.

Ustawa trafi ponownie do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Wcześniej komisja ta zgłosiła 79 poprawek do ustawy. Poprawki mają charakter uszczegółowiający i legislacyjny.

KNF i nadzór nad rynkiem kryptoaktywów

Ustawa ma na celu m.in. implementację unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Nowe przepisy przewidują, że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego, która zostanie wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowane mają również zostać niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku naruszenia przepisów, KNF będzie mógł dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Będzie to miało na celu ochronę klienta i rynku przed nieuczciwymi podmiotami.

Ustawa przewiduje też wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane m.in. w związku z dokonywaniem emisji tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń będzie groziła m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł.

Nowe przepisy zakładają też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych - mają one też być objęte nadzorem KNF. Ustawa zakłada m.in. obowiązek, aby kantor internetowy prowadził dla swoich klientów indywidualny rachunek płatniczy. Ma to umożliwić m.in. ochronę pieniędzy klientów, a także pozwolić na dysponowanie nimi w dowolnym momencie.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, 18 proc. Polaków ma doświadczenie z inwestowaniem w kryptoaktywa. MF podawało także, że ok. 20 proc. inwestujących na tym rynku deklaruje, że padło ofiarą jakiegoś oszustwa czy nadużycia.(PAP)