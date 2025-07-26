Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Finansów.

Kryptowaluty na celowniku fiskusa. Koniec anonimowości w transakcjach

Jak wskazano w uzasadnieniu, projektowane przepisy mają sprawić, że władze podatkowe miały lepszy wgląd w transakcje finansowe, zwłaszcza te międzynarodowe i związane z kryptowalutami, a także w zyski dużych firm, co ma zapobiegać oszustwom i unikaniu płacenia podatków przez przechowywanie środków w kryptowaltach. Ma temu służyć podniesienie skuteczności wymiany informacji poprzez ujednolicenie zasad sprawozdawczości w poszczególnych krajach objętych wymianą. Celem jest też ograniczenie obciążeń administracyjnych.

Zgodnie z projektem obowiązek raportowania będą mieć przede wszystkim dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów; muszą przy tym dochować procedur należytej staranności. Będą oni zbierać i weryfikować dane o swoich klientach, czyli użytkownikach kryptoaktywów, takie jak ich tożsamość i rezydencja podatkowa, a także raportować informacje o transakcjach klientów. Chodzi o wymianę kryptoaktywów na zwykłe waluty i odwrotnie; wymianę między różnymi rodzajami kryptoaktywów; ich transfery (przelewy), w tym płatności za towary i usługi. Zgłaszaniu będą podlegać kryptoaktywa, które mogą być wykorzystywane do celów płatności lub do celów inwestycyjnych. Informacje o krytpoaktywach mają trafiać do szefa KAS.

Operatorzy kryptoaktywów, którzy nie muszą mieć specjalnych zezwoleń na podstawie unijnych przepisów (rozporządzenia MiCA), także będą objęci obowiązkiem sprawozdawczym. W tym celu będą zobowiązani do zarejestrowania się w jednym z krajów UE. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą zarówno operatorów z UE, jak i spoza UE, w zakresie, w jakim ich klientami są użytkownicy kryptoaktywów będący rezydentami UE.

Projektowane przepisy przewidują sankcje administracyjne i karne za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych i procedur należytej staranności.

Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. kryptowalut już w 2025 roku

MF zaproponowało w projekcie także zmiany mające na celu poprawę systemu wymiany informacji i rozszerzenie jej zakresu, w tym m.in. wymianę informacji o transgranicznych interpretacjach indywidualnych dotyczących osób fizycznych, gdy wartość transakcji przekracza 1,5 mln euro. Przewidziano też zmiany rozszerzające zakres wymiany informacji o niektórych kategoriach dochodu.

Projekt zakłada również automatyczną wymianę informacji w związku z podatkiem wyrównawczym, który ma zapewnić, że zyski dużych grup przedsiębiorstw - międzynarodowych i krajowych - będą zawsze opodatkowane efektywną stawką co najmniej 15 proc. Projektowane przepisy określają zakres i terminy wymiany informacji w tej sprawie; państwa, z którymi należy wymienić dane, a także zasady współpracy z innymi państwami ws. podatku wyrównawczego.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ma na celu implementację unijnych przepisów, w tym dyrektyw DAC 8 i DAC 9.

Projekt ma trafić pod obrady rządu w III kw. 2025 r. (PAP)