W trakcie azjatyckiej części sesji, bezpośrednio po ogłoszeniu porozumienia, notowania ropy naftowej gatunku Brent spadały o niemal 1 proc., a baryłka kosztowała 65,6 dol. Wojna w strefie Gazy miała wpływ na ceny ze względu na ryzyko przekształcenia się w szerszy konflikt regionalny, co mogłoby zagrozić dostawom surowca. Teraz ten czynnik ryzyka został ograniczony.

Po starcie europejskich notowań ropa naftowa odrobiła początkowe straty, a cena baryłki Brent wzrosła do 66,5 dol.

Izreal i Hamas osiągnęły porozumienie, na mocy którego wszyscy izraelscy zakładnicy przetrzymywani w Strefie Gazy mają zostać uwolnieni. Uzgodnienia uwzględniają także zwiększenie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Jest to pierwszy krok w kierunku zawarcia pokoju po 2-letniej wojnie, zapoczątkowanej przez atak Hamasu na Izrael. Premier Izraela zapowiedział, że zwoła w czwartek posiedzenie rządu w celu zatwierdzenia porozumienia o zwieszeniu broni.

Z notowań w serwisie Polymarket, szacującego prawdopodobieństwo poszczególnych zdarzeń na podstawie zakładów wzajemnych wynika, że szanse na wycofanie wojsk izraelskich ze Strefy Gazy przed końcem 2025 roku wzrosły z 15 do 27 proc. Jednocześnie prawdopodobieństwo, że Izrael ostrzela Iran przed końcem października, oceniane na początku miesiąca na ok. 30 proc., obecnie spadło poniżej 10 proc.

Uzgodnienie zawieszenia broni zatrzymało również wzrost cen złota. Kruszec, którego notowania po raz pierwszy w historii przekroczyły 4 tys. dolarów za uncję, traktowany jest jako bezpieczna przystań w czasach podwyższonej niepewności geopolitycznej. Ponieważ porozumienie zmniejsza tę niepewność, zadziałało w kierunku spadku cen. W czwartek cena notowania na nowojorskim rynku Comex cofnęły się do 4 tys. dolarów, po osiągnięciu poziomu 4 060 dol. w środę popołudniu.

Po wstrzymaniu walk umocniła się również notowania izraelskiej waluty. Kurs szekla względem dolara wzrósł w czwartek niemal 1 proc. W trackie ostatnich 3 miesięcy izraelska waluta umocniła się względem tracącego na wartości na globalnych rynkach dolara o 12 proc. We czwartek dolar kosztował 3,25 szekla, najmniej od 2021 roku.