Raport Autopay „Finanse Polek i Polaków 2025” pokazuje, że niezależnie od wieku większość z nas zmaga się z podobnymi problemami finansowymi. Na pierwszym miejscu znajduje się brak oszczędności – wielu Polaków żyje z miesiąca na miesiąc i nie ma poduszki finansowej, która mogłaby chronić w razie nagłych wydatków. Do tego dochodzą rosnące koszty mieszkania, zarówno w przypadku najmu, jak i zakupu własnego lokum, które szczególnie obciążają młodych – aż 43 proc. osób w wieku 18–34 lata wskazuje wysokie ceny mieszkań jako jedną z największych barier.

Z kolei osoby starsze najczęściej zwracają uwagę na wysokie koszty leczenia, które dla 23 proc. seniorów były największym wydatkiem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

/> />

Na co głównie wydają pieniądze młodzi Polacy?

Młodzi dorośli, czyli osoby w wieku 18–34 lata, wyróżniają się podejściem nastawionym na konsumpcję i styl życia. Najwięcej pieniędzy przeznaczają na ubrania i kosmetyki (43 proc.), a także jedzenie poza domem (39 proc.). Ważnym elementem ich wydatków są również hobby (22 proc.), sport oraz elektronika, które razem budują obraz pokolenia stawiającego na doświadczenia i wygląd.

Dane te pokazują, że z jednej strony to grupa, która chce czerpać z życia „tu i teraz”, z drugiej – aż jedna czwarta młodych przyznaje, że musi ograniczać wydatki na jedzenie, co pokazuje skalę finansowych trudności.

Jeśli chodzi o osoby od 35. do 54. roku życia, to ich wydatki są bardziej zróżnicowane. To właśnie oni najczęściej przeznaczają pieniądze na podróże – dla wielu był to największy pojedynczy wydatek w ostatnich 12 miesiącach. W tej grupie ważne miejsce zajmują także koszty związane z dziećmi, ich zajęciami dodatkowymi, a także zakupy elektroniki i wydatki na hobby.

Polscy seniorzy wydają pieniądze głównie na zdrowie i… podróże

Zaskakujące wnioski płyną natomiast z badania struktury wydatków seniorów, czyli osób powyżej 55. roku życia.

Jak wynika z raport Autopay w ich budżetach dominują wydatki na leczenie i profilaktykę zdrowotną – to właśnie ta kategoria była jedną z najczęściej wskazywanych w badaniu. Z koli aż 26 proc. osób w tej grupie wiekowej przyznało, że największym wydatkiem w ostatnim roku był remont domu lub mieszkania, a 23 proc. wskazało właśnie koszty leczenia.

Jarosław Stankowski, ekspert w Autopay, podkreśla, że wyraźnie widać kontrast względem młodszych pokoleń, które na obszar zdrowia wydają zdecydowanie mniej.

- Osoby starsze częściej niż młodsze wskazują również, że nie posiadają wolnych środków finansowych, co przyczynia się do ich bardziej ostrożnego podejścia do budżetu domowego - mówi Stanowski.

Jednocześnie seniorzy coraz chętniej przeznaczają środki na podróże, traktując je jako nagrodę i sposób na aktywne spędzanie czasu po zakończeniu aktywności zawodowej. Badanie pokazuje, że to właśnie wśród najstarszego pokolenia Polaków wycieczki stanowią największy udział w wydatkach, w przypadku posiadania nadwyżki finansowej. Seniorzy przeznaczają bowiem na podróże 39 proc. takich środków, osoby w średnim wieku 36 proc., a młodzi – 33 proc.