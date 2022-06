Reklama

Podczas rozmowy w studiu Dziennika Gazety Prawnej Franek Hutten–Czapski, prezes Boston Consulting Group w Polsce opowiadał o największych wyzwaniach dla sektora w Polsce. Jego zdaniem sytuacja geopolityczna będzie miała poważne przełożenie na branżę.

– Jedną z takich sił, jaka będzie oddziaływać na banki, jest sama ekonomia, czyli większa inflacja oraz całe zawirowanie wokół dostępu do środków unijnych. Większa inflacja powoduje, że są wyższe procentowe, a wyższe stopy procentowe oznaczają mniej udzielanych kredytów. Z taką sytuacją mieliśmy już do czynienia w kwietniu tego roku, kiedy sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o ponad 30 procent i podobną sytuację obserwujemy w innych kredytach. Podobne spadki zanotowały choćby kredyty dla firm. Efektem może być przerwa w łańcuchach dostaw i ryzyko kredytowe dla firm – zauważa Franek Hutten – Czapski.

Jako drygi wektor, ekspert wskazuje regulacje. – W tej chwili mamy sporo dyskusji na temat wakacji kredytowych dla wszystkich kredytobiorców.

Oznacza to obciążenie sektora bankowego na poziomie około 20 miliardów złotych. Jest to bardzo duże ograniczenie i przełoży się na pewno na ograniczone środki na rozwój sektora a rozwój sektora. A rozwój sektora bankowego to przede wszystkim innowacyjność, to konkurowanie z innymi podmiotami na rynku. Do tej pory sektor bankowy Polski był jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów na świecie. Nie było różnicy pomiędzy Revolutem czy N26 a polskimi bankami. To było możliwe dzięki wielkim inwestycjom w innowacje. Teraz jest pytanie, czy przy tak dużych obciążeniach sektor bankowy będzie nadal mógł być bardzo innowacyjny — zauważa prezes Boston Consulting Group w Polsce.

W dalszej części wywiadu Franek Hutten–Czapski nawiązał do wyzwań związanych zieloną transformacją, cyberbezpieczeństwem, ale także do oczekiwań klientów wobec banków w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.