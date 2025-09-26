„Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie” - poinformowano w komunikacie. Przepisy te dotyczą prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne (PAP)
