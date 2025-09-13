W komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook firma e-Service przekazała klientom informację o awarii. „Drodzy Klienci, wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu.Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe” - brzmi jego fragment.

Firma zapewniła, że będzie na bieżąco informować o po stępach tych prac i przeprosiła za niedogoności. Po godzinie awarię udało się usunąć.

Firma eService jest agentem rozliczeniowym w Europie Środkowej, dostarczającym rozwiązania dla transakcji bezgotówkowych, tj. terminale płatnicze, płatności online dla sklepów internetowych oraz usługi rozliczania kart płatniczych. Prowadzi działalność w 12 krajach kontynentu.