Z raportu Santander Consumer Banku wynika, że krótkoterminowo Polacy najczęściej odkładają na niespodziewane wydatki - wskazało tak 37 proc. ankietowanych. 35 proc. stwierdziło z kolei, że odkładają głównie na wakacje i podróże; częściej wskazywały tak kobiety (36 proc.) niż mężczyźni (33 proc.). 17 proc. przekazało, że przeważnie gromadzi środki na remonty lub wyposażenie mieszkania, 14 proc. - na wydatki związane ze zdrowiem a 13 proc. - na zakup wymarzonej rzeczy. 11 proc. wskazało na zakup auta, a co dziesiąty Polak na prezenty dla bliskich. Po 6 proc. respondentów oszczędza na edukację swoją lub dzieci oraz pomoc rodzinie, z kolei 9 proc. nie odkłada krótkoterminowo na żaden cel.

Na co oszczędzają Polacy?

Długoterminowo najczęściej wymieniano oszczędności na „czarną godzinę” (42 proc.). To podejście dominuje wśród kobiet, które wskazywały je częściej (47 proc.) niż mężczyźni (35 proc.). Drugi najpopularniejszy cel to emerytura (19 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach uplasowały się zabezpieczenie finansowe dzieci lub rodziny na przyszłość (18 proc.), zakup samochodu (16 proc.) oraz wkład własny na zakup mieszkania/domu (14 proc.). 10 proc. badanych stwierdziło, że odkłada na edukację dzieci (np. studia lub szkoły prywatne), a 8 proc. inwestuje (np. w akcje lub fundusze). 3 proc. wskazało na założenie lub rozwój własnej firmy, a 14 proc. nie odkłada długoterminowo na żaden cel.

Najwięcej badanych (35 proc.) zadeklarowało, że oszczędza wtedy, gdy dysponuje nadwyżką finansową, a 30 proc., stwierdziło, że regularnie odkłada określoną kwotę z każdego dochodu. Z kolei 11 proc. respondentów podało, że stara się zabezpieczać finansowo, ale nie zawsze im to wychodzi. Taki sam odsetek wskazał, że tego nie robi, bo nie ma z czego odłożyć. 6 proc. ankietowanych przekazało, że oszczędza okazjonalnie na krótkoterminowe cele. Z kolei 3 proc. nie odkłada pieniędzy wcale, bo nie czuje takiej potrzeby.

Oszczędzanie pieniędzy w Polsce

W grupie wiekowej 18–29 lat regularne oszczędzanie zadeklarowało 28 proc. respondentów, a wśród osób w wieku od 40 do 49 lat - 44 proc. Z kolei gromadzenie środków w momencie nadwyżki w budżecie dominuje wśród seniorów – niemal połowa (49 proc.) osób powyżej 60. roku życia wskazała tę odpowiedź. Autorzy publikacji zauważyli, że mężczyźni częściej oszczędzają warunkowo – 39 proc. z nich deklaruje, że odkłada pieniądze wtedy, gdy ma nadwyżkę - w porównaniu do 32 proc. wśród kobiet. Więcej pań z kolei wskazywało, że regularnie oszczędza określoną kwotę z dochodu – 32 proc. wobec 28 proc. panów.

„W największych miastach dominują bardziej zaplanowane postawy, a na wsiach częściej oszczędzanie uzależnione jest od aktualnej sytuacji.Regularne oszczędzanie najczęściej deklarują mieszkańcy dużych miast – 38 proc. w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców, podczas gdy na wsiach ten odsetek wynosi 32 proc., a w małych miejscowościach 24 proc. Z kolei mieszkańcy obszarów wiejskich, znacznie częściej (17 proc.) niż pozostali respondenci deklarowali, że starają się oszczędzać, ale nie zawsze im się udaje” - przekazała, cytowana w raporcie Magdalena Drążkowska z Santander Consumer Banku.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 18-29 kwietnia 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.