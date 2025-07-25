„Rozumiem, że niektórym wygodniej siać dezinformację niż przedstawiać fakty, ale bez przesady. Informacje o zlikwidowaniu możliwości wypłaty środków z PPK to czysty fake news. Nikt nie ma takich planów” - napisał w piątek na portalu X Szłapka.

Z kolei w środę PFR Portal PPK w komunikacie informował, że nieprawdziwa jest narracja, jak pojawiła się w mediach, jakoby w PPK istniała luka związana z dobrowolnością wypłat, bo w programie od początku założono, że decyzja Polaków o oszczędzaniu w ramach PPK jest dobrowolna i że uczestnik może w dowolnym momencie podjąć decyzję o wypłacie środków.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

Obecnie w programie PPK uczestniczy prawie 4 mln osób. Na blisko 4,8 mln rachunków zgromadzili oni 39,61 mld zł oszczędności. Liczba uczestników programu rośnie średnio o ok. 10-15 tys. nowych osób tygodniowo. PPK zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków, wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy i pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników - podkreślono. (PAP)