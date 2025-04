Dopłaty do kredytów na zakup lokalu na rynku wtórnym lub budowę domu jednorodzinnego oraz na partycypację w kosztach budowy mieszkań przez SIM-y, TBS-y i spółdzielnie przewiduje projekt ustawy o programie "Pierwsze klucze", którego założenia opublikowano w poniedziałek w wykazie prac rządu.

Jak wynika z założeń do projektowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustawy o inwestycjach i kredycie mieszkaniowym "Pierwsze klucze", program przewiduje dopłaty do 120 pierwszych rat kredytów hipotecznych udzielanych na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku wtórnym. Dotyczyć to ma wyłącznie lokali, które zostały oddane do użytku co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o kredyt, a sprzedający są ich właścicielami od co najmniej 3 lat.

Kredyt z dopłatami będzie mógł również zostać udzielony na budowę domu jednorodzinnego, w tym pokrycie wydatków związanych z jego wykończeniem. Będzie go można również uzyskać w celu nabycia prawa własności gruntu, na którym ma zostać zbudowany dom jednorodzinny. O dopłaty do kredytu na zakup gruntu będą się mogli ubiegać również członkowie kooperatyw mieszkaniowych.

Jak wskazano w założeniach, kredyt ma być udzielany na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy. Dopłaty mają objąć 120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem.

Dopłaty do kredytów

Program przewiduje również dopłaty do kredytów konsumenckich zaciąganych na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku kredytu konsumenckiego udzielonego na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat, a dopłaty będą obejmowały 60 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych.

Gwarancja spłaty części kredytu

Przy zaciągnięciu mieszkaniowego kredytu hipotecznego o wkładzie własnym mniejszym niż 20 proc. kredytobiorcy będą mogli uzyskać gwarancję spłaty części kredytu udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pod warunkiem, że całkowita kwota tych wydatków nie przekracza 1 mln zł. Gwarancja spłaty części kredytu będzie mogła zostać udzielona również w przypadku kredytu konsumenckiego zaciągniętego w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji kosztów budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych.

Wysokość dopłaty do rat ma być uzależniona od rodzaju finansowanego przedsięwzięcia. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanie rat ma wynieść 1,5 proc, natomiast raty kredytu udzielonego na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego będą miały oprocentowane 0 proc.

Limit na ceny metra kw.

Projekt ustawy przewiduje również limity cenowe metra kwadratowego nieruchomości, na które będzie można uzyskać dopłaty do kredytu. Limit ustawowy ma być określony przy uwzględnieniu danych o średnich kosztach realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych w segmencie społecznym i ma być ogłaszany corocznie. Będzie również możliwość ustalenia przez radę gminy innego limitu ceny niż ustawowy.

Jak wskazano w założeniach, wnioski o kredyt hipoteczny "Pierwsze klucze" będzie można składać do 2030 roku. Z kolei w przypadku kredytów udzielanych na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego w celu uzyskania mieszkania czynszowego lub spółdzielczego lokatorskiego termin ten nie będzie obowiązywał.

Kto może skorzystać z dopłaty do kredytów

Projektowana ustawa przewiduje również limit wysokości dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniającą do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z pełną kwotą dopłat, a także maksymalną kwotę części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty.

W przypadku, kiedy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekraczał będzie limit dochodowy, kwoty dopłat do rat zostaną ustalone na niższym poziomie.

Projekt przewiduje również kwartalny limit 10 tys. przyjmowanych wniosków o preferencyjny kredyt "Pierwsze klucze".