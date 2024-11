Które ogrzewanie jest najbardziej opłacalne? Eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego sporządzili raport, w którym analizują koszty dla poszczególnych rodzajów ogrzewania. O czym należy pamiętać, by jak najmniej zapłacić?

Zastanawiasz się, co możesz zrobić, by płacić mniej za przyjemną temperaturę w domu i ciepłą wodę, podczas gdy na dworze coraz zimniej? W poniższym artykule znajdziesz informacje, jakie są koszty ogrzewania dla budynku o powierzchni 150 m² w zależności od rodzaju ogrzewania oraz który rodzaj ogrzewania jest najbardziej opłacalny i warto go wybrać.

Koszty ogrzewania domu i wody dla 150-metrowego domu

Autorzy raportu Polskiego Alarmu Smogowego sprawdzili koszty ogrzewania (domu i wody) dla budynku o powierzchni 150 m², w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kWh/rok/m²), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę. Z danych wynika, że:

najdroższe jest ogrzewanie olejowe (11 787 zł)

tańszą opcją są kotły gazowe (9 467 zł) oraz kotły na węgiel i drewno (6 179-8 092 zł)

najtańszym źródłem ciepła są pompy ciepła (od 4 531 do 6 931 zł w zależności od typu pompy)

Porównanie cen z zeszłym rokiem

Z porównania obecnych kosztów paliw stałych z cenami sprzed roku (z września 2023 r.) wynika, że wszystkie ceny monitorowanych paliw uległy obniżeniu.

– Rok do roku średnia cena węgla typu „orzech” spadła z 1 796 do 1 426 zł/tonę (spadek o 21 proc.), granulat węglowy „groszek” staniał z 1 769 do 1 526 zł/tonę (spadek o 14 proc.), pellet z 1 700 do 1 408 zł/tonę (spadek o 17 proc.) oraz drewno kawałkowe z 515 do 435 zł/m³ (spadek o 16 proc.) – czytamy w raporcie.

Ogrzewanie 150-metrowego domu teraz i rok temu

Zmieniające się ceny nośników grzewczych wpłynęły na koszt ogrzewania domu. Jak podaje raport Polskiego Alarmu Smogowego, porównanie rok do roku kosztu ogrzewania typowego 150-metrowego budynku o średnim ociepleniu, zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę niesie sporo zaskakujących informacji.

ogrzewanie gazowe – 21 proc. wzrost kosztów

ogrzewanie powietrzną lub gruntową pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym – 27-28 proc. spadek kosztów

właściciele kotłów na drewno i węgiel – 14-16 proc. spadek kosztów.

Polski Alarm Smogowy podaje również przykład tak zwanych „wampirów energetycznych”, czyli domów bez ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 200 kWh/rok/m²). W tym przypadku koszty ogrzewania – niezależnie od jego rodzaju – są bardzo wysokie.

– Ogrzewanie takiego domu kotłem gazowym to koszt ok. 14 830 zł, węglowy „kopciuch” to 13 070 zł, a pompy ciepła od 7 do 11 tys. zł. To porównanie pokazuje, że jeśli nie ocieplimy domu, to nawet najoszczędniejsze źródła ciepła generować będą wysokie koszty ogrzewania – podkreślają eksperci.

Źródło: Polski Alarm Smogowy