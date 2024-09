W komunikacie z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej przekazano, że rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Wysokość stóp procentowych

Jak podano, RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe, które wynoszą:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl przypomniał w komentarzu, że dokładnie rok temu RPP zaszokowała, rozpoczynając obniżki ostrym cięciem stopy referencyjnej z 6,75 do 6,0 proc., co spowodowało problemy złotego.

– Tym razem nie może być mowy o najmniejszym zaskoczeniu. Koszt pieniądza pozostaje na poziomie 5,75 proc. od października ub.r. i nie zmieni się także po ogłoszeniu dzisiejszej decyzji. Polska waluta dzięki restrykcyjnemu nastawieniu władz monetarnych imponuje odpornością i stabilnością. Notowania euro i dolara znajdują się w pobliżu kilkuletnich minimów – komentuje Sawicki.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Fintech Cinkciarz.pl spodziewa się, że wznowienie cięć nastąpi dopiero na wiosnę, kiedy będzie mniejsza presja cenowa.

– Biorąc pod uwagę perspektywę dalszego rozpędzania się wzrostu gospodarczego do ok. 4 proc. r/r oraz szanse na poprawę koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych po obniżkach stóp EBC, należy przyjmować, że cykl będzie bardzo ostrożny i stopniowy. Przed końcem 2025 r. stawki WIBOR 3M i 6M powinny osunąć się z obecnych okolic 5,85 proc. o przeszło 1 punkt procentowy. Oznacza to spadek rat kredytów porównywalny do tego z drugiej połowy 2023 r., ale zdecydowanie bardziej rozłożony w czasie. Proces ten najpewniej nie zacznie się w tym roku – mówi Bartosz Sawicki.