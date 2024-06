Chcemy wprowadzenia płatnych staży i praktyk w całej UE; wynagrodzenie, co najmniej w wysokości 3,5 tys. zł netto, dla każdego praktykanta i stażysty - to jeden z postulatów Lewicy w wyborach do PE. To jest minimum, które pozwoli studentom skupić się na nauce - powiedział europoseł Robert Biedroń.