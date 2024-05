Wynik finansowy sektora to prawie 10,3 mld zł, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Co prawda jesienią ub.r. były dwie obniżki stóp procentowych, ale banki wykorzystały to do mocniejszego zmniejszenia stawek depozytów niż kredytów, w efekcie marża mogła jeszcze się poprawić.

Rekord dzięki wysokim stopom

Zysk największego gracza na naszym rynku – PKO BP – nieznacznie przekroczył 2 mld zł. Santander Bank Polska zarobił prawie 1,6 mld zł, a Pekao SA 1,5 mld. Banki wciąż ponosiły koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych, natomiast przeszacowanie aktywów związanych z przedłużeniem wakacji kredytowych dotknie je dopiero w II kw. PKO BP i Pekao SA poinformowały, że będzie to się wiązało dla nich z kosztami rzędu 0,5 mld zł. ©Ⓟ

Surowce: wzrostowa stabilizacja

Minął już czas, w którym obserwowaliśmy duże spadki cen surowców – od reagowanie po tym, jak notowania szły w górę w okresie pandemii i po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najpilniej śledzone są ceny żywności. W skali roku wciąż są tu spadki, ale ostatnie miesiące przynosiły wzrosty. Przy tym sytuacja jest zróżnicowana. W kwietniu ceny kawy były o dwie trzecie wyższe niż rok wcześniej. Oliwa podrożała o prawie 45 proc., a herbata o ponad jedną czwartą. Równocześnie ceny kukurydzy były o 34 proc. niższe niż rok wcześniej, a amerykańska pszenica potaniała o 33 proc. Wśród towarów nieżywnościowych wzrostami wyróżnia się uran (o prawie 80 proc. w skali roku). A wykorzystywany w produkcji ogniw lit potaniał o 60 proc., gaz ziemny zaś o jedną trzecią. ©Ⓟ

Powrót luki VAT

Za rządów Zjednoczonej Prawicy przyzwyczailiśmy się do malejącej luki VAT, czyli brakujących dochodów z podatku od towarów i usług. Był to powód do dumy dla kolejnych ministrów finansów. W 2021 r. luka nie przekraczała 2 proc. potencjalnych wpływów. Nowy rząd wyliczył jednak, że ostatnie dwa lata przyniosły zmianę trendu. „Szacunki dla lat 2022-2023, mimo uwzględnienia wpływu istotnych zmian systemowych (m.in. tarcze antyinflacyjne), wskazują na znaczący wzrost ludzi względem poziomu obserwowanego w 2021 r.” – napisano w opublikowanej niedawno „białej księdze” finansów publicznych. Resort finansów nie wyjaśnia przyczyn. Wiadomo jednak, że zwiększeniu się luki sprzyja pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jak również notowane w ostatnich dwóch latach załamanie koniunktury i wysoka inflacja. ©Ⓟ