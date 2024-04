Aktualnie ZUS to rocznie 24 tys. zł, a przy dochodzie 50 tys. zł okazuje się, że połowa opłat przedsiębiorcy to danina. To zmusza wielu przedsiębiorców do zamykania działalności. Rozwiązaniem mogłaby być większa powszechność Małego ZUS-u Plus. Co jeszcze należałoby zmienić?

Dla kogoMały ZUS Plus?

Prawo do płacenia pomniejszonych składek w ramach Małego ZUS Plus (MZ+) ma przedsiębiorca, którego działalność gospodarczą spełnia następujące warunki:

funkcjonowała przez okres nie krótszy niż 60 dni w roku poprzedzającym zgłoszenie się po ulgę,

w minionym roku wygenerowała przychód mniejszy niż 120 tys. zł,

nie jest prowadzona na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez czas krótszy niż rok, to przychody liczy się proporcjonalnie do tego okresu.

Ekspert: "Mały ZUS Plus powinien być bardziej powszechny"

Mały ZUS Plus to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł. Powoduje obniżenie składek ZUS w ramach podstawy mieszącej się pomiędzy tzw. małym ZUS-em a tzw. dużym ZUS-em.

– W mojej ocenie Mały ZUS Plus powinien być bardziej powszechny. Jeśli przedsiębiorca osiąga niskie dochody/przychody, to powinien móc cały czas płacić obniżony ZUS– stwierdza, w rozmowie z Gazetą Prawną, Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy InFaktu.

Mały ZUS Plus bez okresu karencji

Przez pierwsze pół roku ciągu od momentu założenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzysta z tzw. Ulgi na start, płacąc wyłącznie składkę zdrowotną. W kolejnych 24 miesiącach przechodzi na tzw. mały ZUS, płacony od podstawy stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dopiero po upływie preferencyjnego ZUS-u może skorzystać z ulgi w postaci Małego ZUS-u Plus.

– Wprowadzenie Małego ZUS-u Plus bez okresu karencji byłoby o wiele lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, w szczególności tych z bardzo małymi dochodami. Dziś ZUS to rocznie kwota 24 tys. zł, a przy dochodzie 50 tys. zł okazuje się, że połowa opłat przedsiębiorcy to danina– zauważa Piotr Juszczyk.

Ekspert: "To dochód powinien być warunkiem, a nie przychód"

Zdaniem doradcy podatkowego,Piotra Juszczyka, potrzebne są zmiany dotyczące podstawy ustalania stawki. Dzięki nim przedsiębiorcy mogliby częściej korzystać z ulgi Mały ZUS Plus.

– To właśnie dochód powinien być warunkiem, a nie przychód. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który ma przychód na poziomie 130 tys. i koszty 100 tys. zł. i jednocześnie drugiego przedsiębiorcę z przychodem 110 tys. i kosztami 30 tys. Pierwszy ma dochody na poziomie 30 tys. a drugi 80 tys., jednak to ten drugi skorzysta z MZ+. Podstawę ustalenie składek wyznacza dochód, a więc warunek prosty, jeśli przedsiębiorca osiąga dochód kwalifikujący do obniżenia składek, ma prawo obniżyć podstawę składek ZUS. Jest jeszcze czas do dokonania zmian. Wprowadzenie ich z pewnością spowodowałoby, że wielu małych przedsiębiorców nie byłoby zmuszonych do zamykania swoich działalność, a ZUS byłby adekwatny do dochodów– uważa Piotr Juszczyk.