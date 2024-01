Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że nowelizacja procedowanej obecnie ustawy budżetowej jest potencjalnie możliwa, a o tym, kiedy mogłaby ona mieć miejsce, rząd zadecyduje w najbliższych miesiącach.

Czy należy spodziewać się zmian w budżecie?

"Nowelizacja budżetu jest możliwa, to prawda. Musimy jeszcze dokonać przeglądu strony wydatkowej i przychodowej. Natomiast kiedy taka potencjalna nowelizacja będzie miała miejsce - o tym zadecydujemy w najbliższych miesiącach. Na razie musimy uchwalić tę ustawę budżetową i powinno to stać się jak najszybciej" - powiedział Domański w Jedynce Polskiego Radia. Ocenił, że procedowany obecnie budżet na 2024 rok "jest budżetem bardzo dobrym".

"Zapewniliśmy w nim te wszystkie kluczowe punkty, o których mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej: podwyżki dla nauczycieli, dla sfery budżetowej, ponad 3 mld zł dla samorządów, zapewniliśmy finansowanie tzw. babciowego, czyli programu 'Aktywny rodzic', 0,5 mld zł na in vitro, środki na 'Telefon zaufania' - więc to jest, moim zdaniem, bardzo dobry budżet. No i chciałbym, żeby on jak najszybciej został przyjęty i do końca stycznia trafił na biurko pana prezydenta" - wskazał minister.

Minister jest przekonany, że prezydent podpisze ustawę budżetową

"Budżet jest oczywiście zgodny z konstytucją. Tutaj bardzo trudno byłoby znaleźć jakiekolwiek punkty, które stanowiłyby punkt zaczepienia do kierowania budżetu do Trybunału. Więc tutaj liczę na odpowiedzialność ze strony pana prezydenta i niezwlekanie z podpisaniem ustawy budżetowej" - powiedział także Domański.

Podkreślił, że jest "dosyć spokojny" o to, że etap senackich prac nad budżetem oraz podpis prezydenta pójdzie sprawnie.

Pożegnanie z podatkiem Belki?

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ograniczeniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) i projekt ustawy w tej kwestii zostanie przedstawiony w lutym, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

"Trwają prace w Ministerstwie Finansów, nawet wczoraj rozmawialiśmy o podatku Belki z panem wiceministrem Nenemanem. Tak jak mówiliśmy w kampanii wyborczej: chodzi o ograniczenie podatku Belki, stworzenie takiego nowego systemu zachęt do oszczędzania czy to na rachunkach bankowych, czy również do inwestowania na giełdzie papierów wartościowych" - powiedział Domański w Jedynce Polskiego Radia.

"To musi być oczywiście zrobione w sposób odpowiedzialny - tak, żeby czy to banki, czy biura maklerskie były do tego procesu przygotowane. Będę o tym rozmawiał chociażby ze Związkiem Banków Polskich, aby takie rozwiązania wspólnie wdrożyć. Z całą pewnością podatek od zysków kapitałowych, zwany popularnie podatkiem Belki, będzie ograniczony. […] W lutym na pewno przedstawimy projekt" - dodał minister.

Wyższa kwota wolna od podatku. Trwają prace

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł z 30 tys. zł, ich rozstrzygnięcie to kwestia najbliższych miesięcy, ale niezbędne są tu m.in. konsultacje z koalicjantami, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

"Naszą odpowiedzialnością jest przedstawianie i wdrażanie rozwiązań w sposób przemyślany, w konsultacjach z innymi grupami społecznymi, także w konsultacjach z naszymi koalicjantami - to bardzo istotne - ale pragnę zapewnić, że również prace nad kwotą wolną, podniesieniem kwoty wolnej, są w tej chwili w Ministerstwie Finansów prowadzone" - powiedział Domański.

Na początku grudnia premier Donald Tusk informował, iż podwyżka kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł nadal jest możliwa, ale nie będzie takiej propozycji w trakcie 100 dni rządów. Z kolei na początku stycznia wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki Jarosław Neneman informował, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł z 30 tys. zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł.