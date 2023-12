Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Projekt dotyczący wakacji kredytowych powinien zostać przedstawiony jako projekt przyszłego rządu, który weźmie zań odpowiedzialność, uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wcześniej klub Polska 2050 wycofał poselski projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

"Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to z tego, co dzisiaj dowiedziałem się od szefów klubów, zapadła decyzja co do merytoryki zgodna z tym, o czym mówiliśmy przy ustawie wiatrakowej - to znaczy zostawiamy te rzeczy do dyspozycji i do decyzji przyszłego rządu" - powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

Głosowanie w sprawie votum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ma odbyć się w przyszły poniedziałek. W przypadku nieuzyskania votum zaufania - we wtorek ma odbyć się głosowanie nad votum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

"Rząd będzie w Polsce za niespełna tydzień, taki, który będzie umocowany z większością. Naprawdę dzisiaj jest ten moment, kiedy Sejm powinien powiedzieć: słuchajcie ten tydzień możemy poczekać, niech rząd odpowiedzialnie tę decyzję podejmie" - podkreślił marszałek.

"Więc taka jest decyzja przewodniczących klubów, rozumiem, że to w tym trybie przebiega, nikt nie będzie niczego opóźniał, bo decyzja w sprawie wakacji kredytowych musi być, natomiast uważam, że to jest odpowiedzialne, że rząd weźmie za to odpowiedzialność jako za swój projekt i przedstawi to izbie nie jako rozwiązanie, które zostało po tamtym rządzie, tylko to, które ten rząd chce - jak mówię - za tydzień już ukonstytuowany najprawdopodobniej wdrożyć" - powiedział Hołownia.

Poselski projekt przedłużenia wakacji kredytowych zakładał możliwość zawieszenia w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, jeżeli na obsługę kredytu trafiałoby 40% średniego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

(ISBnews)