Ryszard Petru z Polski 2050 zapowiada konieczność nowelizowania uchwalonego przez PiS budżetu na rok 2024.

Nowelizacja budżetu państwa na przyszły rok

Poseł Ryszard Petru z Polski 2050 nie chce pozostawiać złudzeń i wypowiada się dość kategorycznie w sprawach nowelizacji przyjętego przez PiS na rok 2024 budżetu:

Po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2024, w ciągu pół roku potrzebna będzie jej nowelizacja, dostosowująca do realiów gospodarczych.

Wedłu Petru konieczna będzie nowelizacja ustawy budżetowej już w przyszłym roku.

Pragmatyzm budżetowy Ryszarda Petru

Ryszard Petru pytany czy do projektu budżetu zostaną wprowadzone autopoprawki, uwzględniające wydatki na zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła, powiedział: "Taka jest idea. To musi być autopoprawka do tego budżetu, bo pamiętajmy - terminy lecą […]. Musimy budżet przyjąć do końca stycznia, czyli trzeba być pragmatycznym, czyli składamy stary budżet z autopoprawką, minimalną autopoprawką i musimy go w ciągu de facto kilku tygodni przyjąć, żeby nie było ryzyka rozwiązania parlamentu".

Polityk Polski 2050 powiedział także: "Ten budżet będzie w znacznej mierze 'PiS-owski' z elementami minimalnych autopoprawek, a moim zdaniem pół roku później trzeba będzie zrobić nowelizację budżetu, dostosowującą go do realiów gospodarczych, a nie tylko i wyłącznie 'jechać' na tym budżecie PiS-owskim" - podkreślił.