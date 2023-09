Inflacja konsumencka CPI wyniesie prawdopodobnie nieco powyżej 8,5% r/r we wrześniu, co oznacza, że wczorajsza decyzja o obniżce stóp procentowych została podjęta przy jednocyfrowej inflacji, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

"Inflacja w Polsce dziś, tak samo jak wczoraj, kiedy podejmowaliśmy decyzję jako Rada Polityki Pieniężnej, jest już jednocyfrowa. […] Inflacja za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5%, a to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"Tak więc dotrzymane zostały warunki, spełnione w pełni, o których mówiłem wcześniej, zapowiadając obniżki stóp procentowych - że wystarczające, ale i konieczne warunki to jest jednocyfrowa inflacja i prognozy - zarówno nasze, jak i zewnętrzne - które w sposób jednoznaczny stwierdzają, że w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Oba te warunki zostały spełnione" - podkreślił.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 10,1% w ujęciu rocznym w sierpniu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostały bez zmian. Konsensus rynkowy wynosił: 10% r/r i 0% m/m.

We wczorajszym komunikacie RPP oceniła, że napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego. Wskazano również, że wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej.

RPP obniżyła wczoraj stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6%. Konsensus oczekiwań rynkowych to obniżka o 25 pb.

(ISBnews)