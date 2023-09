Rodzice przedszkolaków przed 1 września nie muszą kompletować typowej wyprawki, tak jak w szkole. Jest jednak szereg innych wydatków, które ponoszą wraz z rozpoczęciem roku (przed)szkolnego. To m.in. opłaty związane z przedszkolem: dodatkowe godziny w placówce, posiłki, rada rodziców. Sprawdziliśmy, jak zróżnicowane są w całej Polsce wydatki rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli państwowych.

1 września w przedszkolu. „Mamo, kup nowe buty, bo stare są za małe”

Rodzice wszystkich przedszkolaków doskonale wiedzą, jak szybko rosną dzieci, a dostrzegamy to w szczególności po ich… stopach. Jednym z podstawowych wydatków przed rozpoczęciem roku przedszkolnego jest kupno butów po przedszkolu. Te sprzed wakacji zapewne już będą cisnąć, a ich stan też może pozostawiać wiele do życzenia. Zazwyczaj koszt nowego obuwia do chodzenia po przedszkolu to ok. 30-80 zł.

Do must have przedszkolaka doliczyć należy również szczoteczkę do zębów, pastę i kubek. Potrzebny będzie też worek do szatni na buty do chodzenia po przedszkolu. To wydatek ok. 20-40 zł.

Podsumowując pierwszy wydatek, mamy 50-120 zł za buty, szczoteczkę, pastę, worek na buty, kubek na pastę i szczoteczkę.

Opłaty w państwowym przedszkolu. Ile płacą rodzice?

Zapytaliśmy rodziców z różnych części Polski, ile wynoszą opłaty za przedszkole w państwowych placówkach.Z uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że przeważnie w przedszkolach państwowych płaci się złotówkę za każdą godzinę tzw. nadprogramową. Przykładowo, w państwowym wrocławskim przedszkolu od 8 do 13 placówka jest za darmo, a każda następna godzina to 1 zł. Jak podaje mama przedszkolaka z Wrocławia, średnio z wyżywieniem koszt wynosi 250 zł + zajęcia dodatkowe. Informuje również, że za przedszkole prywatne płaciła 1200 zł + ok. 250 zł za posiłki.

Mama z Gdyni podaje, że w przedszkolu państwowym jej dziecko może przebywać 5 godzin bezpłatne, każda następna jest za złotówkę. Wyżywienie to 9 zł na cały dzień. Za radę rodziców płaci 40 zł/miesiąc, czyli 400 zł na cały rok szkolny.

Podobnie w Raciborzu w woj. śląskim: wyżywienie na cały dzień to 9 zł , 5 godzin jest darmowych, a kolejne godziny to ok. 1 zł. Angielski jest 2 razy w tygodniu, a koszt rady rodziców to 120 zł na cały rok.

Inna mama z województwa śląskiego podaje następujące opłaty za przedszkole: 3 posiłki – 7 zł/dzień, godzina ponadprogramowa – 1,30 zł/godzina, rada rodziców to 150 zł/rok, wyprawka plastyczna – 50 zł/rok, składka klasowa – 100 zł/rok, karty pracy – 155 zł/rok.

Rodzic z Opola płaci 1 zł za każdą godzinę dziecka w przedszkolu, gdy jest ono w placówce więcej niż 5 godzin dziennie. Wyżywienie to 8 zł za dzień (3 posiłki). Rada rodziców – 80 zł na cały rok. Wyprawka 60 zł na cały rok. Dodatkowo należy przynosić suche i mokre chusteczki. Koszt miesięczny pobytu dziecka w tej placówce to około 150 zł.

W przedszkolu w Wielkopolsce płaci się 8 zł dziennie za wyżywienie, a każda dodatkowa godzina to koszt 1,20 zł (mama podaje, że córka chodzi na 9 godzin, więc płaci za 4 godziny). Pozostałe opłaty to 150 zł na radę rodziców na rok, 20 zł na wydatki klasowe.

W woj. łódzkim koszt wyżywienia w przedszkolu (3 posiłki) to 7 zł na dzień, a każda kolejna godzina powyżej 5 godzin kosztuje 1 zł.

W Krakowie 5 godzin w przedszkolu jest bezpłatnych, każda dodatkowa godzina to 1 zł. Wyżywienie to koszt 11 zł – 4 posiłki, w tym dwudaniowy obiad. Za materiały edukacyjne rodzice płacą 100 zł na rok.

W Warszawie w dzielnicy Mokotów dzienna opłata za wyżywienie to 14 zł i składka na radę rodziców to 80 zł co miesiąc. Za każdą dodatkową godzinę w przedszkolu powyżej pięciu godzin rodzic płaci 1,30 zł.

Do podanych wysokości opłat za wyżywienie w przedszkolu, dodatkowe godziny w placówce, radę rodzica czy składki grupowe, często doliczyć należy ubezpieczenie (ok. 40-80 zł płatne jednorazowo na rok), podręczniki (ok. 80-140 zł) czy zajęcia dodatkowe. Rozpiętość cen tych ostatnich jest bardzo duża. Zależy od rodzaju zajęć i częstotliwości. Najczęściej wymienianymi przez rodziców dodatkowymi aktywnościami dla przedszkolaków są język angielski, zajęcia sportowe (taniec, judo, basen, piłka nożna), zajęcia z logopedą. Organizowanie dodatkowo płatnych zajęć w standardowych godzinach otwarcia przedszkoli państwowych zdecydowanie należy do rzadkości.