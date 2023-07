Siedmiu liderów amerykańskiej hossy

Wzrosty kursów na Wall Street w 2023 r. rozkładają się bardzo nierównomiernie pomiędzy 11 podstawowych sektorów, na które Amerykanie dzielą giełdowe firmy. O korzystnym wyniku indeksu S&P 500 (+18,6 proc. od ostatniej sesji 2022 r. do 18 lipca) w ogromnym stopniu przesądza siedem spółek technologicznych: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Alphabet (d. Google) oraz Meta (d. Facebook). Większość z nich jest zaliczana do sektora technologii informatycznych, stąd niemal 50-proc. wzrost indeksu sektorowego. Siedem wymienionych firm ma niemal 30-proc. udział w portfelu podstawowego indeksu S&P 500. Decyduje o tym ich wartość rynkowa – im wyższa kapitalizacja spółki, tym większy wpływ na indeks. Apple, wyceniany przez inwestorów na ponad 3 bln dol., ma ok. 8-proc. udział w S&P 500. Gdyby każda z 500 firm z indeksu miała taki sam wpływ na jego wartość, to tegoroczny wzrost S&P 500 zamknąłby się w 9 proc. ©℗