W środę po 17.00 kurs złotego względem głównych walut osłabiał się w stosunku do otwarcia. Euro podrożało o 0,44 proc., do 4,50 zł, dolar amerykański o 0,50 proc., do 4,18 zł, a frank szwajcarski o 0,13 proc., do ponad 4,62 zł.

W środę po 17.00 kurs złotego względem głównych walut osłabiał się w stosunku do otwarcia. Euro podrożało o 0,44 proc., do 4,50 zł, dolar amerykański o 0,50 proc., do 4,18 zł, a frank szwajcarski o 0,13 proc., do ponad 4,62 zł. W środę rano euro kosztowało 4,48 zł, dolara wyceniano na 4,15 zł, a franka szwajcarskiego na 4,62 zł. (PAP) ab/ mk/ Paweł Sikora Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję