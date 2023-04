Największym krajowym inwestorem jest PKN Orlen – wynika z raportów giełdowych spółek za 2022 r. W 12 miesięcy koncern wydał na różne przedsięwzięcia ponad 20 mld zł, co oznacza, że odpowiada on za ok. 10 proc. nakładów na środki trwałe w całej gospodarce.