We wtorek ok. godz. 7.30 złoty osłabiał się o 0,03 proc. w stosunku do euro, które kosztowało 4,68 zł, a także o 0,10 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,74 zł.

Reklama

Polska waluta umocniła się zaś o 0,17 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztował 4,33 zł.

W poniedziałek około godziny 17 euro kosztowało blisko 4,69 zł, dolar niespełna 4,35 zł, a frank szwajcarski nieco ponad 4,74 zł.(PAP)

aop/ dki/