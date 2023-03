Dlaczego kolejny autor decyduje się poświęcić swój czas i energię na opisywanie kwestii tyle razy już omawianej? Dlaczego wydawca decyduje się wpuścić na rynek jeszcze jedną tego typu książkę? I wreszcie ostatnie i najważniejsze: dlaczego czytelnik miałby sięgnąć właśnie po tę konkretną publikację, a nie którąś z kilkudziesięciu poprzednich wydanych w ciągu ostatnich lat? Nie wspominając o klasykach gatunku.

Nie zamierzam ustawiać się w pozycji znajomego redaktora starszej generacji, który na propozycję „napiszmy może coś o młodych” rzuconą na kolegium, zareagował: „o młodych, proszę pana, to my już pisaliśmy w latach 70.”. Nie o to mi chodzi.