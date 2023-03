Niewiele osób ocenia, że ma bardzo wysoki poziom wiedzy, ale w ciągu ostatnich czterech lat z 7 proc. do 27 proc. wzrósł odsetek osób, które deklarują „raczej dużą” wiedzę na temat ekonomii. Równocześnie z 77 proc. do 60 proc. zmalał udział tych, którzy przyznają się do małej wiedzy ekonomicznej.

Czerpiemy ją najczęściej z internetu, ale jest on obecnie wskazywany jako źródło informacji rzadziej niż w poprzednich latach. Stopniowo maleje udział niemal wszystkich dostępnych źródeł informacji.