Szefowa resortu finansów w stolicy Wielkiej Brytanii bierze udział w Polish Capital Market Development Days, dorocznym wydarzeniu, które jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Finansów, Giełdy Papierów Wartościowych, Ambasady RP w Londynie i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Reklama

"To jest okazja do promocji naszych ambicji na rynkach kapitałowych, do rozwoju naszego rynku kapitałowego, do opowiedzenia o tym, jak Polska sobie radzi, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, fiskalne, makroekonomiczne. Polska cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów i nie mówię tu tylko o naszych obligacjach skarbowych, ale też o tym, że jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej" - powiedziała podczas briefingu dla polskich mediów Małgorzata Rzeczkowska.

W kontekście zainteresowania inwestorów wskazała na transformację energetyczną, która jak podkreśliła, jest nie tylko ambicją Polski, ale też koniecznością w dzisiejszych czasach, gdyż bezpieczeństwo energetyczne stało się częścią szeroko rozumianych kwestii bezpieczeństwa. Powiedziała, że kapitał zagraniczny jest bardzo istotny, by móc te ambicje realizować i o tym też będzie rozmawiała z prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Odile Renaud-Basso.

Reklama

"Oczywiście spodziewam się, że Ukraina będzie jednym z dominujących tematów naszych rozmów, ale przede wszystkim w takim aspekcie, co możemy zrobić, by wspólnie odbudować Ukrainę. Te ryzyka związane z wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą są jakoś tam obecne, ale nie jest to główny element oceny Polski. Polska jest oceniana przez inwestorów jako kraj bezpieczny, kraj, w którym warto inwestować, warto być obecnym - też dzięki temu, że jesteśmy członkiem NATO, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej" - podkreśliła minister Rzeczkowska.

Poinformowała, że w czasie pobytu jej i urzędników z Ministerstwa Finansów w Londynie, poruszana jest też kwestia zachęcania mieszkających na emigracji Polaków do powrotu do kraju. "W Londynie pracuje wielu Polaków i nam również zależy, aby zachęcić ich do powrotu i współpracy z Polską, a też mamy coś do zaoferowania, bo od grudnia 2021 r. te osoby, które wróciły lub wrócą do Polski mogą skorzystać z ulgi podatkowej - ulgi na powrót, czyli zerowego PIT do określonego poziomu dochodów" - wskazała.