„Chciałbym w 2023 r. wraz z instytucjami sieci bezpieczeństwa zająć się kwestią odpowiadania na zarzuty dotyczące reprezentatywności WIBOR. To największe ryzyko; wszyscy powinniśmy podejść do tego problemu i wyjaśniać kwestie związane z WIBORem, a także prawne aspekty z tym związane, co - mam nadzieję - przekona społeczeństwo i przekona sądy” – powiedział w środę podczas Forum Bankowego wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Wezwał także do lepszej komunikacji banków ze społeczeństwem.

„Zachęcam, aby wejść w mocniejszy kontakt ze społeczeństwem i więcej tłumaczyć, ale także odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Musimy z wyprzedzeniem reagować na to, czego społeczeństwo oczekuje” – powiedział Patkowski. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/