Konsolidacja funduszy

- Aby uporządkować system finansów i jeszcze bardziej podkreślić, że nie mamy nic do ukrycia, przygotujemy ustawę, która pokaże konsolidację finansów publicznych – podkreślał na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Chodzi m. in. o Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych czy Fundusz Covidowy, które choć stanowią część finansów publicznych, to nie wchodzą bezpośrednio do budżetu państwa.

Zmiany te miałyby wejść w życie od przyszłego roku, razem z budżetem na kolejny rok.

Mniejszy deficyt niż zakładano

Zmiany zostały zapowiedziane przez premiera podczas przedstawiania wyników budżetu. Deficyt okazał się niższy od planowanego. Różnica między wydatkami, a dochodami w państwowej kasie wyniosła w 2022 roku 12,4 mld zł, czyli ponad 17 mld zł mniej niż założono w ustawie budżetowej (29,9 mld zł).

- To znacząco lepszy wynik niż przewidywali wszyscy ekonomiści. A deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 3 proc. PKB - podkreślał premier Mateusz Morawiecki na konferencji "Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach". Resort finansów poinformował, że "wpływy budżetowe wyniosły w zeszłym roku 505 mld zł i były wyższe o 2,6 proc. niż rok wcześniej a wydatki - 517,4 mld zł i były minimalnie niższe.

Oprócz pokazania wyników budżetu za zeszły rok Mateusz Morawiecki porównywał finanse publiczne w czasach rządów PiS i PO, krytykując przy tym opozycję za złe zarządzanie finansami publicznymi. - Luki w VAT i CIT były jak dwie czarne dziury, które wysysały pieniądze polskim rodzinom - mówił premier. Pokazywał również wykresy wzrostu wpływów podatkowych w czasach rządów PiS i PO.