Dzisiejszą współpracę Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Ukrainą determinuje przede wszystkim wojna – jak zmieniła ona potrzeby pożyczkowe kraju i ile pieniędzy udało się EBI pozyskać na rzecz wsparcia Ukrainy od początku inwazji?

Europejski Bank Inwestycyjny należy do grona największych inwestorów instytucjonalnych na Ukrainie. Jeszcze przed wojną nasz portfel inwestycji na Ukrainie przekraczał 7 mld euro. Dobrze znamy ten rynek i naszych partnerów. Dzisiaj w tej ekstremalnie trudnej sytuacji Ukraina potrzebuje różnorodnych strumieni finansowania – krótkoterminowych i długoterminowych. W krótkim terminie państwa członkowskie wyasygnowały 18 mld euro na wsparcie Ukrainy tylko w 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie luki budżetowej. Natomiast, naszym zadaniem jako banku i jako instytucji rozwojowej, jest finansowanie projektów. Ważne jest aby nawet w warunkach wojny utrzymać ciągłość funkcjonowania administracji oraz podtrzymywać procesy gospodarcze mimo działań militarnych. Stąd w ubiegłym roku udzieliliśmy finansowania naszym ukraińskim partnerom w wysokości 1,7 mld euro, z czego 668 mln euro wypłacono praktycznie tydzień po inwazji. Finansowanie EBI pozwala m.in. na remonty dróg i mostów, odbudowę odcinków kolejowych, czyli na bieżąco wzmacnia i odbudowuje infrastrukturę kluczową dla funkcjonowania kraju. Natomiast kwestia odbudowy po wojnie to osobny, niezwykle ważny temat. Dzisiaj koncentrujemy się na utrzymaniu strategicznej infrastruktury, także tej społecznej. Efekt? W tej dramatycznej sytuacji gospodarka ukraińska funkcjonuje i radzi sobie względnie nieźle. Produkcja i obrót gospodarczy trwają, podatki są zbierane, pensje i emerytury wypłacane, funkcjonuje administracja. Nie możemy pozwolić na to, żeby przedsiębiorcy oraz ukraińskie firmy zostały zmuszone do zaprzestania działalności. EBI dostrzega i wspiera ten ogromny i godny szacunku wysiłek polegający na podtrzymaniu relatywnie stabilnego – jak na te warunki - funkcjonowania administracji i gospodarki. Strona ukraińska przedstawiła szczegółową listę obszarów priorytetowych w zakresie finansowania.