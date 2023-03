Ostatnie miesiące to okres wysokiej inflacji i walka z nią poprzez podwyżki stóp procentowych. Dla Kowalskiego z kredytem hipotecznym o zmiennej stopie procentowej oznacza to, że co trzy lub sześć miesięcy (w zależności od rodzaju stawki w umowie) dowiadywał się o wzroście wysokości swojej raty, która znacząco zaczęła uszczuplać jego domowy budżet.